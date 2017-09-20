DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

- ŞEHİT POLİS İÇİN EMNİYETTE CENAZE TÖRENİ



Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu şehit olan 15 aylık polis memuru 22 yaşındaki Anıl Kaan Aybek için tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Vatan Caddesi\'nde bulunan yerleşkesinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri yetkililer ile şehit Anıl Kaan Aybek\'in yakınları katıldı.



VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞAN BİR KAHRAMANDI

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan törende yaptığı konuşmada, \"Şehit Anıl Kaan Aybek, vatandaşların can güvenliği için zalimlerle karşı karşıya gelmeyi görev bilen bir kahramandı\" dedi. Çalışkan\'ın konuşmasının ardından İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz dua etti. Tören sonrasında şehit Aybek\'in naaşı meslektaşların ve yakınlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Şehidin cenazesi, Küçükköy Merkez Camisi\'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından görüntü

-Yetkililerin tören alanına gelmesi

-Şehidin naşının taşınması

-Meslemktaşlarından görüntü

-Mustafa Çalışkan\'ın konuşması

-İl müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın dua etmesi

-Şehidin yakınlarından görüntü

-Şehidin naşının tekbirler eşliğinde taşınması

-Genel ve detaylar

20.09.2017 - 15.14 Haber Kodu : 170920112

20.09.2017 - 16.08 Haber Kodu : 170920148

20.09.2017 - 16.11 Haber Kodu : 170920150

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- ŞEHİT POLİS AYBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Aybek için ikindi namazına müteakip Küçükköy Merkez Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP milletvekili Gürsel Tekin ile şehidin yakınları katıldı. Şehit polis için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından şehit memur Aybek, Edirnekapı Şehitliği\'nde defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cami avlusu

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cami avlusundan çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

20.09.2017 - 17.38 Haber Kodu : 170920173

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- İSTANBUL\'DA \"EYLÜL AYI SICAKLIK REKORU\" KIRILDI

* İstanbul\'da bugün \"Eylül ayı sıcaklık rekoru\" kırıldı. Florya ve Kartal\'da sıcaklık 39,5 derece ölçüldü. Daha önceki rekor 2015 Eylül\'ünde 37,9 derece ölçülmüştü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bugün Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Florya ve Kartal\'da sıcaklık 39,5 derece ölçüldü. Kadıköy\'de ise sıcaklık 38,6 dereceye ulaştı. Daha önceki rekor 2015 yılında ölçülmüştü. 6 Eylül 2015\'de sıcaklık 37,9 olarak kayıtlara geçmişti.

YARINDAN İTİBAREN HAVA SOĞUYOR

Sıcaktan bunalandan havuzlara ve sahil kenarlarına akın etti.

Ancak sıcaklık yarın itibaren düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan, \"Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege\'de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor\" denildi.

Düşüsün 6 - 10 derece olacağı belirtilirken, \"Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya\'da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu\'nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu\'nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü;

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-Maltepe\'de havuzun termometresi

-Havuzda yüzenler

-Kartal sahilde denize girenler

-Denize atlayanlar

-Vatandaşlarla röp

-Sahil kenarında çimlerin üzerinde oturanlar

-Genel ve Detay

20.09.2017 - 17.27 Haber Kodu : 170920169

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- BAKAN YILMAZ: YAZILI SINAVLAR, UCU AÇIK SORULAR DÖNEMİNE TÜRKİYE GEÇMELİDİR

* Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

\"Mevcut sistemde öğrenci sadece test ile ölçülmekte bunun dışında eğitimin unsurlarıyla ölçülmemektedir. Ne okulu ne de öğretmeni bununla ölçüyorsunuz, sadece öğrenciyi ölçüyorsunuz. Sınavın çoktan seçmeli test oluşu, kısa sürede çok soru çözmeyi gerektirmesi tüm eğitim sisteminin ona göre yapılanmasına yol açtı.\"

\"Sınav öğrencinin neyi bilmediğini değil neyi bildiğini ölçebilmelidir. Bundan dolayı da yazılı sınavlar, ucu açık sorular dönemine Türkiye geçmelidir ve buna göre de öğrencilerimizin yetenekleri tespit edilip daha iyi bir yönlendirme yapılmalıdır\"

\"İnşallah bu değişikliği yaparsak daha iyiyi, daha güzeli bulma doğrultusunda 21. yüzyıl Türkiye\'nin yüzyılı olacaktır\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2017-2018 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversitenin Halkalı\'da bulunan yerleşkesinde gerçekleşen törene Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ramazan Enver katıldı. Açılışta bir konuşma yapan İsmet Yılmaz, \"Bizim dönemimizde üniversiteler gerçekten yatay büyüdü. 76 üniversite vardı, şimdi 186 üniversiteye çıktı. Her geçen günde sayısı artıyor. Ama bundan sonra yatay büyümeden ziyade dikey büyümeyi sağlayabilmeliyiz. Yüksek Öğretim Kurulumuz ve hükümetimiz bu doğrultuda çalışıyor. Bu amacı gerçekleştirmek için yasayla Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kurduk. Bundan sonra üniversiteler idari ve akademik yönden dışarıdan denetime tabi tutulacak ki bir kalite gelsin\" dedi.

\"KESİNLİKLE EĞİTİM SİSTEMİMİZE GÜVENİN DEĞERLER KONUSUNDA DA GÜVENİN\"

İsmet Yılmaz, Türkiye\'nin bugünün dünden daha iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Ama yarını daha iyi olacak. Niçin? Projeksiyon yapıyorlar, Türkiye\'nin bugüne kadar yakaladığı başarıyı aynen sürdürmesi durumunda ne olacağına dair bir çalışma yapmışlar. Türkiye\'nin yüzde 3 büyüdüğü varsayılarak bir çalışma yapmışlar. Buna göre 2030 yılında İtalya\'nın önüne, 2050 yılında da Fransa\'nın önüne geçeceğini öngörmüşler. Ancak biz yüzde 5 ve üzeri büyürsek her halde bu sürede 2020\'lerde bir yeri yakalayacağız. Kesinlikle eğitim sistemimize güvenin değerler konusunda da güvenin, maddi konuda da güvenin

\"SOSYAL ETKİNLİKLER KAYIT ALTINDA\"

Bakan Yılmaz, bu yıl ilk kez sosyal etkinlikleri kayıt altına aldıklarını ifade ederek, \"Hangi spor etkinliğine katılmış, hangi kültürel etkinliğe katılmış, hangi projeyi yapmış…Bunlar da ileride okula yerleştirmelerde önemli olsun.\" dedi.

\"EVLATLARIMIZ DAHA HIZLI DÜŞÜNECEK, ANALİZ VE SENTEZ YAPABİLME BECERİSİNE SAHİP OLACAK\"

Bakan Yılmaz her kademede öğrencilere yeni beceriler katmanın yeni amaçları olduğunu ifade ederek, eğitiminde amacının felsefesinin bu olduğunu söyledi. Yılmaz, \"Evlatlarımız daha hızlı düşünecek, analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olacak. Çağdaş eğitimin amacı. Biz bunun arkasındayız\" şeklinde konuştu.

\"NE OKULU NE DE ÖĞRETMENİ BUNUNLA ÖLÇÜYORSUNUZ, SADECE ÖĞRENCİYİ ÖLÇÜYORSUNUZ\"

Bakan Yılmaz, \"Mevcut sistemde öğrenci sadece test ile ölçülmekte bunun dışında eğitimin unsurlarıyla ölçülmemektedir. Ne okulu ne de öğretmeni bununla ölçüyorsunuz, sadece öğrenciyi ölçüyorsunuz. Sınavın çoktan seçmeli test oluşu, kısa sürede çok soru çözmeyi gerektirmesi tüm eğitim sisteminin ona göre yapılanmasına yol açtı. Bu durum ileride kendini tek kelime ile ifade edebilen, sosyal etkinliklere katılmayan bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Sekizinci sınıfta girilecek bir sınav için 5-6-7\'inci sınıfta bu sınava hazırlık yapılıyor. En yüksek beceri kazanma dönemi olan 13-16 yaş arası gençler sadece bu sınavla uğraşmakta. Bu dönem aynı zamanda gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan da gelişme dönemidir. Sınav stresi altında, sınav sorusu çözmek dışında bir şey yapmadan yaşamaya mecbur bırakılan gençler ne spor yapmakta, ne kitap okumakta, ne de kültürel ve sosyal bir etkinliğe katılmaktadır. Bu dönemde soru çözmek dışında tek uğraşı internet ve internet üzerinden oyun olmaktadır. Spor yapılmadığında obezite olmakta, internet uğraşı da aile içi iletişimi olumsuz etkilemektedir. Bazen hepimiz bir oda da oluyoruz ama her birimiz farklı dünyalarda oluyoruz\" diye konuştu.

\"YAZILI SINAVLAR, UCU AÇIK SORULAR DÖNEMİNE TÜRKİYE GEÇMELİDİR\"

Yılmaz, \"TEOG, LGS, LYS, KPSS gibi bir engelden diğer engele koşarken birey olarak da kendilerini unutmaktadırlar. Bunlarda bir eksik, bir yanlış var diyen var mı? Önümüzdeki dönemde öğrencilerin projelerinin, başarılarının, becerilerinin öne çıkmasını istiyoruz. Okullarımızın aldığı patentlerle, ürettiği projelerle, çağın gerekleri öğrencilere kazandırılarak öne çıkmalarını istiyoruz. Spor, sanat, bilim ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını istiyoruz. Sınav öğrencinin neyi bilmediğini değil neyi bildiğini ölçebilmelidir. Bundan dolayı da yazılı sınavlar, ucu açık sorular dönemine Türkiye geçmelidir ve buna göre de öğrencilerimizin yetenekleri tespit edilip daha iyi bir yönlendirme yapılmalıdır\" dedi.

\"21. YÜZYIL TÜRKİYE\'NİN YÜZYILI OLACAKTIR\"

İsmet Yılmaz, orta öğretim sınavlarının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunarak, \"Her yaptığımız değişiklik bizi daha iyiye götürdü. Ama belli ki bu sisteminde belli sıkıntıları var. Bu sistemi getirenlere Nabi Avcı başta olmak üzere ben sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye bu durumdaysa bu yapılan değişikliklerle buraya geldi. Ama daha iyi olma hedefimiz var. 10 büyük ekonomi arasına gireceğimizi söylüyoruz. Onu yapabilmek için mutlaka bu değişimi sağlamak lazım. Bunu yapmak için şimdi bakanlığımız ölçme değerlendirme konusunda Türkiye\'de uzman kuruluştur. Geçmişteki sınavlardan aldığı verilerle ve tecrübelerle de, bütün velilerimizin, öğrencilerimizin her birisinin katılacağı yapıldıktan sonra \'Allah razı olsun\' diyecekler. İnşallah bu değişikliği yaparsak daha iyiyi, daha güzeli bulma doğrultusunda 21. yüzyıl Türkiye\'nin yüzyılı olacaktır\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Yılmaz\'ın açıklamaları

- Toplantıdan görüntüler

- Detaylar

20.09.2017 - 17.50 Haber Kodu : 170920178

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- CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKTUĞU İDDİA EDİLEN AVUKAT SERBEST BIRAKILDI…

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Metris Ceza İnfaz Kurumunda müvekkilini ziyarete giden İstanbul Barosu\'na bağlı 20 yıllık avukat R.E.Ş. içeriye uyuşturucu soktuğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Avukat R.E.Ş. mahkemedeki ifadesinde olay günü cezaevine aranarak girdiğini belirterek, \"Kesinlikle böyle bir eylemde bulunmadım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Olayın tamamıyla şahsın kendisini kurtarmak amacıyla yapmış olduğu iftiradan ibaret olduğunu düşünüyorum\" dedi



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na getirilen Avukat R.E.Ş., savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Avukat R.E.Ş. mahkemedeki ifadesinde olay günü 3 kişi ile görüşmek için cezaevine gittiğini belirterek, \"Bu kişilerden birinci Evren isimli şahıstır. Bu şahısla görüştükten sonra daha önce müvekkilliğini yapmış olduğum başka şahıslar tarafından dosyasını almam amacıyla tarafıma söylendiği için daha önce hiç tanımadığım Kadir Ç. isimli şahıs ile görüşmek amacıyla \'avukat tutuklu\' görüş alanına girdim. Kendisi ile bir süre görüştükten sonra avukatlık mesleği gereği gerekli suçlamayı dosyasına ilişkin bilgileri aldım. Kendisi bana dosya ile ilgili olarak ücret kısmını söylediğinde kendisinin verebileceğinden fazla miktar söylediğim için bana biraz da kırgın olarak yanımdan ayrıldı\" diye konuştu.

\"X-RAY CİHAZINDAN GEÇTİM\"

\"Ben herhangi bir şekilde suçlamayı kabul etmiyorum. Dosya kapsamında görüşme yaptığım şahsın beyanları dışında somut bir delil bulunmamaktadır\" diyen R.E.Ş. cezaevine girerken x-ray cihazdan geçtiğini ve el detektörüyle üzerinin de arandığını belirtti.

\"İFTİRADAN İBARET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

R.E.Ş. \"Böyle bir maddeyi ceza infaz kurumuna sokacak olsaydım burada tespit edilirdi. Ben 20 yıllık avukatım ceza infaz kurumundan bu şekilde uyuşturucu madde sokulması halinde ne olacağını gayet iyi bilmekteyim. Bu nedenle kesinlikle böyle bir eylemde bulunmadım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Olayın tamamıyla şahsın kendisini kurtarmak amacıyla yapmış olduğu iftiradan ibaret olduğunu düşünüyorum. Tahliyemi talep ederim\" dedi.

AVUKAT SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirme ihtimalinin bulunması, tutuklamanın bir tedbir oluşu, aslolanın tutuksuz yargılanmak olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve adli sicil kaydı bulunmayan şüpheli R.E.Ş. serbest bırakılmasına karar verdi. Şüpheli R.E.Ş.\'nin yurtdışına çıkışını yasaklayan mahkeme, ayrıca R.E.Ş\'nin adresine en yakın karakolda imza atmasına da hükmetti.

Görüntü Dökümü:

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-Avukatın adliyeden çıkışı

-Avukatın konuşması

20.09.2017 - 17.33 Haber Kodu : 170920170

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- İSTANBUL\'DA CUMA GÜNÜ ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ



Ezgi ÇAPA / İSTANBUL DHA

Şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, vatandaşların toplu ulaşıma ve harekete teşvik edilmesi için dünya genelinde birçok şehirde kutlanan \'Avrupa Hareketlilik Haftası\' nedeniyle 22 Eylül tarihinde İstanbul\'da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Öte yandan Cuma günü, 06.00-20.00 saatleri arasında Kartal-Bostancı sahil yolu, Bostancı istikametinde motorlu araç trafiğine kapatılacak.

2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanan \'Avrupa Hareketlilik Haftası\'na bu yıl 48 ülkeden 2310 şehir katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve hareketi teşvik için 22 Eylül 2017 Cuma günü, 06:00-20:00 saatleri arasında toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olmasına karar verdi. Kartal-Bostancı sahil yolu, Bostancı istikametinde motorlu araç trafiğine kapatılarak; yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Etkinlikler, Kartal İDO İskelesi ile Bostancı arasında Saat 14.00\'te başlayacak ve Bisiklet Turu ile devam edecek.