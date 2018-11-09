DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 kişinin yakalanması için sabah erken saatlerde il genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda aranan şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah erken saatlerde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 kişinin yakalanması için il genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona, özel harekat polisleri de katıldı. Baskınlarda aranan 15 kişiden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüpheliler için çalışmalar sürerken, evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

MALTEPE\'DE GECEKONDU BASKINI

Maltepe Başıbüyük Mahallesi\'nde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekat ve narkotik ekiplerinin gecekonduya girişi

-Çevrede yapılan aramalar

-Polis helikopterinden görüntü

-Güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar

09.11.2018 - 07.52 Haber Kodu : 181109015_

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(ÖZEL)

2- TEM\'DE FECİ KAZA: CESET PARÇALARA BÖLÜNDÜ

Ersan SAN / İstanbul DHA

Hadımköy TEM Ototyolu\'nda, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişiye araçlar çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedini yoldan geçenler fark etmedi. Uzun süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Polis, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı.

Kaza, saat 19.40\'ta Hadımköy TEM Otoyolu gişeler yakınında Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, erkek olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz 1 kişi, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki araçlar bu kişiye çarptı. Yoldan geçen ve sürücülerinin fark etmediği birden çok araç, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedi üzerinden geçti. Uzun bir süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Ceset parçalarını fark eden bir TIR sürücüsü, aracıyla yolu kapatıp polise haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı. Parçaların toplanmasının ardından trafik önce kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlandı. Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ceset parçaları Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yerdeki ceset

-Ölen kişiye ait yerdeki ayakkabı

-Trafik yoğunluğu

08.11.2018 - 21.13 Haber Kodu : 181108215

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3- TEM\'DE KAZA: 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA

Kâğıthane TEM Otoyolu\'nda 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kâğıthane TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VR 6372 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 NHE 55 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle önünde seyreden Ramazan Genç\'in kullandığı 34 BIL 847 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yan dönerek bariyerlere çarptı. Hafif ticari aracın adı öğrenilemeyen sürücüsü kazada hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Polis ekipleri

-Kaza yapan Ramazan Genç ile röp.

-Araçların çekiciye konularak götürülmesi

-Detaylar

08.11.2018 - 23.46 Haber Kodu : 181108226

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL\'DA

Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Ankara\'dan İstanbul\'a geldi. Erdoğan, Mabeyn Köşkü\'ne geçerek burada bir süre çalışmalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Mabeyn Köşkü\'nden çıkarak Kısıklı\'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konvoyu

-Makam aracında Erdoğan\'ın görüntüsü