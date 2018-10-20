DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. Görüşmede, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede Cemal Kaşıkçı ilgili gelişmeler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı\'nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede de yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen Pazar akşamı da bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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2 - 20 KONSOLOSLUK ÇALIŞANI İFADE VERDİ; TOPLAMDA 45 KİŞİ İFADE VERECEK

Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında bugün Başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı\'nca 2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğu\'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada, bugün Başkonsolosun makam şoförü, muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulunan 20 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı. Türk ve yabancı konsolosluk çalışanları bugün akşam saatlerinde ifade vermek üzere Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldiler. Soruşturmanın yürütüldüğü 7.kata çıkan çalışanlar, tek tek savcılığa çıkarak ifade verdi. Savcılıkça, 25 çalışanın daha ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde devam edilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye koridorundaki çalışanlar

19.10.2018 - 17.01 Haber Kodu : 181019205

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3- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA SESSİZLİK HAKİM

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasının ardından iki kez aranan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nda gün boyu sessizlik hakim oldu. Bugüne kadar akşam saatlerinde konsolosluk binasının ışıkları sürekli yanarken, bu akşam konutun ışıklarının kapalı olduğu görüldü.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın 2 Ekim\'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başkonsolosluk binası iki kez, başkonsolosluğa ait konut bir kez aranmıştı.

Başkonsolosluğun önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının haber nöbeti devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun hareketliliğin olduğu başkonsolosluk önünde bugün sessizlik hakim oldu. Ara ara başkonsolosluğa ait araçların girip, çıktığı başkonsolosluk binasında akşam saatlerinde de sessizlik hakim oldu. Bugüne kadar akşam saatlerinde başkonsolosluk binasının ışıkları sürekli yanarken, bu akşam konutun ışıklarının kapalı olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolosluğa giren araçlar

-Başkonsolosluk kapısından detay

-Yayın yapan basın mensupları

-Başkonsolosluk binasından detay

-Binanın ışıklarının kapalı olması

-Genel ve detaylar

19.10.2018 - 20.38 Haber Kodu : 181019255_

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4- ARNAVUTKÖY\'DE VAHŞET: KARISI VE İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akduman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1\'inci katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt\'ta oturan Suriyeli Enver İbrahim ile Media Hasan çifti aralarında kavga etti. Bunun üzerine Media Hasan 4 ve 5 yaşındaki iki çocuklarını da yanına alarak Arnavutköy\'de bulunan amcasının evine geçti. Eşi ve çocuklarının arkasından giden Enver İbrahim, kendisine kapının açılmasıyla önce iki çocuğunun boğazını keserek öldürdü. Ardından eşi Media Hasan\'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. O sırada evde bulunan Media Hasan\'ın yengesinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Enver İbrahim, bıçağı boğazına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Enver İbrahim, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Arnavutköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cenazeler olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının inclemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Cenazelerini çıkarılması

-Mahalleli ile röp.

Cep telefonu kamerasından yaralının ambulansa konuşması

19.10.2018 - 21.16 Haber Kodu : 181019259

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5-İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Firari TUSKON Başkanı\'nın eşi Zeynep Meral de gözaltında...

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği FETÖ operasyonlarında, FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock\'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

20 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 2\'sinin yurtdışına çıktığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 18 şüphelinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

FİRARİ TUSKON BAŞKANI\'NIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 20 kişi arasında FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) başkanı firari Rıza Nur Meral\'in eşi Zeynep Meral\'in de olduğu öğrenildi.

GÜLEN\'İN TALİMATINDAN SONRA BANK ASYA\'YA PARA YATIRDIĞI İDDİASI

Polis ekipleri iddiaya göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'in talimatından sonra Zeynep Meral\'in Bank Asya\'daki hesabında artış meydana geldiğini belirledi. Öte yandan, Meral\'in, üst düzey FETÖ yöneticileriyle irtibatta olduğu ve kapatılan FETÖ derneklerinin üyesi olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerasından operasyon görüntüleri

19.10.2018 - 18.50 Haber Kodu : 181019241

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6- PENDİK\'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - PENDİK\'te D-100 karayolunda Güzelyalı yan yola girmek isteyen bir otomobil park halinde bulunan iki Özel Halk Otobüsüne çarptı. Kazada sürücü Berat Karabiber (22), hafif şekilde yaralanırken, otomobilde bulunan Murat Nurkaya (33) hayatını kaybetti.



Kaza, D-100 Karayolu Güzelyalı mevkii Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobili hızlı bir şekilde kullanan Berat Karabiber Güzelyalı yan yola girmek istediğinde 34 YHM 80 plakalı otomobilinin hâkimiyetini kaybederek yolda park halinde bulunan 34 LU 958 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otomobil çarpanın etkisiyle park halinde bulunan diğer otobüse çaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Murat Nurkaya\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Murat Nurkaya\'nın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Sürücü Berat Karabiber ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tedbir amaçlı olarak aynı hastanede tedavi altına alındı.



ANNE VE BABA, OĞLUNA SON KEZ BAKMAK İSTEDİ

Trafik polisleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Kazayı izlemek isteyen vatandaşlar ise polis ekiplerince yoldan uzaklaştırıldı. Kazayı öğrenerek buraya gelen Nurkaya\'nın anne ve babası da gözyaşlarına hâkim olamadı. Oğluna son kez bakmak iste Anne Nurkaya, polis ekipleri tarafından teselli edilerek alandan uzaklaştırıldı.



PARK HALİNDEKİ OTOBÜSLERE CEZA YAZILDI

Sürücü Berat Karabiber\'in daha önceden alkolü araç kullanmaktan sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. D-100 karayoluna park bulunan iki özel halk otobüsüne de trafik polislerince ceza yazıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kazayla ilgili DHA muhabirine konuşan Volkan Can isimli bir vatandaş, \"Gece bir fren sesi duyduk, ardından bir çarpma sesi duyduk ve çıktık baktık. Otomobil park halinde ki otobüse çarpmış. Daha sonra ambulans geldi, ölen şahısın üstünü örttü, şoförü de alıp hastaneye götürdüler. Otobüsler sürekli buraya park ediyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Cesetten detay

-Sağlık ve polis ekipleri

-Otobüslerden ve otomobilden detay

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

20.10.2018 - 05.43 Haber Kodu : 181020009

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7- SARIYER\'DE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP OTOMOBİLİ DENİZE ATTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yoldan geçen birine cep telefonunu verip, \'arabamla beni çeker misiniz?\' diyerek, park halindeki otomobili denize itti. Çevredekilere öpücük atan kişi, daha sonra bir taksiye binerek uzaklaştı.

Olay, saat 15.10 sıralarında, Kireçburnu Mısır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kullandığı 34 ZT 5083 plakalı otomobili sahile park etti. Bir süre otomobil içinde oturarak denizi izleyen kişi, otomobilden inerek bir taksi çağırdı. Taksinin gelmesinin ardından, otomobili boşa alan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen birini durdurarak \'beni arabamla çeker misiniz?\' diyerek cep telefonunu verdi.

Kimliği belirsiz kişi, cep telefonuyla fotoğrafı çekilirken, otomobili denize doğru itti. Otomobil, vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize düşerken, cep telefonunu alan kimliği belirsiz vatandaş, taksiye binerek uzaklaştı.

Otomobil, deniz yüzeyinde bir süre durduktan sonra dibe battı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili denizden çıkardı.

Görgü tanıklarından Soner Madem, \"Adam buraya kadar geldi. Arabadan indi bir fotoğraf çekildi. \'Ben bunu yaparım demek istedi herhâlde\' sonra bir taksi ile gitti.\" dedi.

Olayı gören Adnan Sarı adlı balıkçı da, \"Biz dışardaydık. Adam taksi çağırdı. Arabayı iteklerken \'ne yapıyorsun\' dedim. Adam öpücük attı gitti. Ben polisi aradım. Arabanın içinde insanlar var diye düşündüm. İpi bağladım. İp koptu, battı gitti araba\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Aracın denizin üstünde yüzmesi

-Aracın suya gömülmesi

-Otomobilin denizdeki görüntüsü

-Otomobilin çıkarılması

-Polis ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Aracın çekiciye alınıp götürülmesi

-Detaylar

19.10.2018 - 17.51 Haber Kodu : 181019226_I

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8- 16 ÜLKEDEN OKÇU İSTANBUL\'DA YARIŞTI

Kamera: Gökhan ÇELİK - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL(DHA)

16 Ülkeden 32 okçu, İstanbul\'da hünerlerini sergiledi. Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü\'nün 2017 yılında hayata geçirdiği Kemankeş Proje kapsamında 16 ülkeden 600 kursiyerin arasından seçilen 32 okçu Okmeydanı\'nda yarıştı. Yarışmada birinciliği Malezya ekibi göğüsledi.

Okmeydanı Okçular Tekkesi\'nde yapılan müsabakaya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurun, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve 61 ülkede faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.

Törende konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, \"Kemankeş Projesi dünyanın dört bir yanında geleneksel Türk okçuluğunu tanıtıyor. Yurtiçinde kullandığımız metodun aynısını kullanıyoruz. O da eğitici eğitimidir. Her bir eğitici gittiği yerde bir kurs olmuş oluyor. Yunus Emre Enstitüsü\'nün bize verdiği verilere göre, dünyanın her yerinde kontenjanlar çok rahatlıkla doluyor. Biz Amman, Sırbistan ve Belgard\'ta gittik oradaki kursiyerlere sertifika verdik. Böylece geleneksel Türk okçuluğu yeninden insanlığa kazandırılmış oldu\" dedi.

\"81 İLDE EN AZ 1 TANE \'MİLLET BAHÇESİ\' VE \'MİLLET KIRAATHANELERİ\' PROJEMİZ VAR\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurun ise, \"Okçular Vakfı, geleneksel ata sporlarımızı gençlerimize öğretme adına çok önemli bir görev üstleniyor. Bu sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda bir kültür faaliyetidir. Bu mütevazi ortamlarda hem ecdadımızın yaptığı binaları korumak süratiyle, hem de kültürümüzü yaşatma noktasında çok önemli bir misyon üstlendiler. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda 81 ilde en az 1 tane \'Millet Bahçesi\' ve \'Millet Kıraathaneleri\' projemiz var. Aslına bakarsanız Millet Kıraathanesi, insanların kültürümüzü birbirlerine anlatacak yerler olacak. Diğer yandan Millet Bahçeleri sadece yeşil alan düzenlemeleri olmayacak. Buralarda ata sporlarımızın olduğu, sosyal faaliyetlerin ve sağlıklı yaşam alanlarının olduğu yerler olacak. İstanbul\'da Atatürk Havalimanı içerisinde 14 milyon metrekare alan içine yapacağımız Millet Bahçesi\'nde de bu faaliyetlerin hepsi olacak.\" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Almanya, Japonya, Malezya, Mısır, Polonya, Bosna Hersek başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından katılan en başarılı okçuların nefes kesen final mücadelesi başladı. Yapılan atışlarda birinciliği Malezya, İkinciliği Almanya ve Üçüncülüğü Bosna Hersek ekibi kazandı.

Final atışlarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurun, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile birlikte protokol üyeleri de ok atışları yaptı.

\"GELENEKSEL OKÇULUĞA İLGİ ARTTI\"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, \"Biz burada Türkiye\'nin ilk ustalarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için Edirne\'den işin Erbabı olan Erdem beyi getirdik. Artık burada ilk çırakları yetiştiriyor. Şuan zaten Türkiye\'de geleneksel okçuluğa ilgi arttı. Yeter ki kendilerini iyi bir şekilde yetiştirsinler\" şeklinde konuştu.

Son olarak yarışmada dereceye giren sporculara sertifika ve madalyaları takdim edildi.

KEMANKEŞ PROJESİ

\"Kemankeş Projesi\", geleneksel Türk okçuluğunun tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel nitelikleriyle kavranması, dünyaya tanıtılması ve bu alanda sporcular yetiştirilerek kültürler arası diyaloğa katkı sağlanması amacıyla Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle 2017 yılında hayata geçirildi. Proje ilk yılı itibariyle Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün\'deki Yunus Emre Enstitülerinde uygulamaya konuldu.

Program sonrasında ülkelerine dönecek sporcular, Türk okçuluğu kurslarında eğitmenlik yapacak. Proje, 2019 yılında 25 ülkeyi kapsayacak. Ayrıca, 26 Ekim - 4 Kasım 2018 tarihlerinde Pekin\'de \"Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi\" açılacak. Türk ve Çinli sporcuların Pekin\'de gerçekleşecek dostluk maçı ile Türkiye ve Çin arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Okçuların antrenmanı

-Protokolün gelişi

-Genel ve detaylar

-Bilal Erdoğan\'ın konuşması

-Murat Kurun\'un konuşması

-Yarışmanın finali

-Protokolün ok atması

-Bilal Erdoğan ile röportaj

-Dereceye girenlere sertifika ve madalya verilmesi

19.10.2018 - 18.35 Haber Kodu : 181019237

