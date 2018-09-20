DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- AZERİ İŞADAMI OFİSİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de, Azeri işadamı Etimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Florya\'daki ofisinde akşam saatlerinde Azeri İşadamı Etimat İsmailov silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen ve geçmişte Azerbaycan Adalet Partisi uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan Azeri işadamı Etimad İsmayilov ve Gözel Damirov, İsmayilov\'un Florya\'da bulunan ofisinde buluştu. Ofiste ikilinin arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Damirov, İsmayilov\'u başından ve kalbinden vurarak ağır yaraladı. Damirov olay yerinden kaçarken, İsmayilov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir kişinin, saat 22.20\'de 155\'i arayarak cinayeti polise bildirdiği öğrenildi.

Polis ekipleri Damirov\'u yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu arada, öldürülen işadamı Etimat İsmailov\'un köşeyazarı olan eşi Sevil Nuriyeva İsmayilov\'un, sosyal medya hesabından 22 Haziran\'da doğum gününü kutlayan bir mesajla kocasının fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Duvardaki mermi izi

-Ofis çalışanlarının polis aracına götürülmesi

-Köşeyazarı eşinin paylaştığı fotoğraflar

Genel ve detay

20.09.2018 - 00.08 Haber Kodu : 180920001

19.09.2018 - 23.26 Haber Kodu : 180919257



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2- AZERİ İŞ ADAMININ CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY\'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov\'un cenazesi gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Bakırköy\'de akşam saatlerinde ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov\'un cenazesi saat 03.00 sıralarında hastanenin morgundan alınarak Yenibosna Adli Tıp morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazenin alınması

- Cenazenin adli tıp morguna getirilmesi

- Genel ve detaylar

20.09.2018 - 00.08 Haber Kodu : 180920001

19.09.2018 - 23.26 Haber Kodu : 180919257

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3- AZERİ İŞ ADAMINI ÖLDÜREN SALDIRGAN YAKALANDI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY\'de, Azeri işadamı Etimad İsmayilov\'u öldürdüğü belirlenen Gözel Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş\'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

Azeri işadamı Etimad İsmayilov\'u ofisinde silahla öldüren saldırgan Gözel Damirov şoförüyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla cinayetten kısa süre sonra saat 01.00 sıralarında Beşiktaş\'ta yakalandı. Zanlının saldırıda kullandığı silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirtilen cinayetin ardından gözaltına alınan Damirov ve şoförü sorgulanmak üzere Gayrettepe\'deki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şube girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların araçtan indirilmesi

-Zanlıların merdivenden çıkması

-Zanlıların şubeye girişi

-Genel ve detay görüntüler

20.09.2018 - 03.57 Haber Kodu : 180920007_IS

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(ÖZEL)

4- RUS ARAMA KURTARMA GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL (DHA)

Rusya Deniz Kuvvetleri\'ne ait araştırma ve kurtarma gemisi \'RFS Seliger\' İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Geminin geçtiğimiz günlerde Akdeniz\'de düşen Rus askeri uçağı İl-20\'yi aramak için Akdeniz\'e gideceği belirtiliyor.

Rusya Deniz Kuvvetleri\'ne ait araştırma ve kurtarma gemisi \'RFS Seliger\' dün Sivastopol Limanı\'ndan ayrılıp bugün 18.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na giriş yaptı.

Araştırma ve kurtarma gemisi geçtiğimiz günlerde Akdeniz\'de düşen Rus askeri İl-20 tipi uçağı aramak için Akdenize gideceği belirtiliyor.

60 metre boyundaki tam donanımlı Seliger gemisinde 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor. Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapıyor.

Saat 19.00 sıralarında FSM Köprüsü\'ne ulaşan geminin ön bölümünde silahlı asker nöbet tuttuğu görülürken gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi\'ne açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Gemiden genel ve yakın detaylar

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi

-Gemi personelinden detay görüntü

-Gemide silahlı nöbet tutan askerden görüntü

19.09.2018 - 20.31 Haber Kodu : 180919239

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5 - KAĞITHANE\'DE POLİSE ATEŞ AÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracı durdurmayı başaran polis ekiplerine araçtaki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe karşılık veren polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Kağıthane, İzzetpaşa Caddesi\'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kuştepe\'de devriye gezen polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin \"Dur\" ihtarına uymayan şüpheliler otomobil ile kaçmaya başladı.

POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı İzzetpaşa Caddesi üzerinde durdurdu.

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri polise ateş açarak kaçmaya başladı. Poliste açılan ateşe karşılık verdi. Yaşanan olayda otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak Çağlayan Polis Merkezi\'ne götürüldü. Yaşanan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

9-10 EL ATEŞ EDİLDİ

Olayın görgü tanığı Samet Yankıç, \"Arabanın içerisindekiler polisten kaçıyordu. Yolcu koltuğunda oturan kişi polise ateş etmeye başladı. Polislerde onun peşinden koşmaya başladı. Polise silah sıkan kişi ara sokağa kaçtı, sürücü ise polis tarafından yakalandı. Aldılar götürdüler, olayda kimse yaralanmadı. Ama 9-10 el ateş edildi. Aracı Kuştepe\'den beri kovalıyorlarmış burada yakandı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araçtan detay görüntü

-Polis ekiplerinin sokakta arama yapması

-Polis ekiplerinin araçta arama yapması

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Görgü tanığı Samet Yankıç ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

19.09.2018 - 22.33 Haber Kodu : 180919253

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(havadan görüntülerle)

6- EDS\'NİN KESTİĞİ BİRDEN FAZLA İHLALLE İLGİLİ TRAFİK CEZALARI POSTALANDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Trafikte kural ihlali tespitinde önemli bir yere sahip olan trafik kameraları ile kesilen cezaların kapsamı genişletildi. Birkaç gün önce devreye giren sistemle birlikte, aynı anda birden fazla ihlal yapan sürücüye, ihlal sayısı kadar ceza yazıldı. Yeni sisteme ait trafik cezaları postalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kontrol Merkezi\'nde birkaç gün önce yeni bir uygulamaya başlandı. Artık İstanbul genelinde bulunan 763\'ü trafik izleme, 455\'i EDS ve 191\'i Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere toplam bin 409 kameradan, trafikte birden fazla ihlal yapan sürücülere aynı anda ihlal sayısı kadar ceza kesilebiliyor. Yeni sistemin ilk cezaları da adreslerine postalanmaya başlandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

EDS Kontrol Merkezi Küçükçekmece\'de bulunuyor. İBB tarafından kurulan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol ile işletilmesi emniyet birimlerine bırakılan EDS\'lerin yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nün Trafik İzleme ve Plaka Tanıma Sistemi kameraları bulunuyor. Sistem tarafından tespit edilen ihlaller, EDS Kontrol Merkezine iletiliyor ve burada kurallara uymadığı belgelenen araçların sahiplerine gerekli cezai işlemler emniyet birimlerince uygulanıyor.

Örneğin, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen bir sürücünün, aynı anda emniyet kemeri takmadığı ya da cep telefonuyla konuştuğu tespit edilirse, aynı anda 3 ceza birden yazılabiliyor. Başka bir örnekte ise, bir motosiklet sürücüsü hız ihlali yaparsa, aynı anda sürüşünü kask takmadan gerçekleştirirse, iki ihlalin cezası aynı anda plakaya yazılıyor.

HIZ SINIRINI AŞANA 235 TL CEZA

İstanbul\'da 159\'u kırmızı ışık, 97\'si emniyet şeridi, 41\'i ortalama hız, 21\'i ters yön, 92\'si park, 16\'sı tramvay yolu, 9\'u ofset tarama, 3\'ü yaya geçidi, 6\'sı dönüş yasağı ihlal tespiti ve 11\'i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki ihlaller tespit ediliyor. EDS ile birlikte, ortalama hızı aşana 235, trafik ışıklarının bulunduğu yerlerdeki ofset tarama bölgesini geçene 108, tramvay yoluna girene 108, dönüş yasağına uymayana 108 ve emniyet şeridini ihlal edenlere 235 lira ceza veriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-EDS Kontrol Merkezi\'nden detaylar

-Muhabir anonsları

-Kameralarca tespit edilen ihlaller

-Postalanmayı bekleyen ceza tutanakları

-Detaylar

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7- TRAMVAYDA FETÖ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün Marmara bölge muhasebe imamı olduğu belirtilen O.S. ile eşi F.S. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü FETÖ\'ye üye olmak suçundan aranması bulunan \"Sami\" kod adlı O.S. ve örgütün kadın yapılanmasından sorumlu eşi F.S.\'nin Güngören\'de saklandığını belirledi.

Polis ekipleri durumu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize polisleri, Güngören\'de bulunan bir AVM\'nin önündeki tramvay durağına gelen tramvaya bindikleri sırada O.S. ve eşi F.S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, O.S.\'nin üzerinde yaptığı aramada sahte kimlik buldu.

Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen O.S.\'nin, geçmişte örgütün Başakşehir, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören\'den sorumlu muhasebe imamı olduğu, 2018 yılında ise Marmara bölgesinden sorumlu muhasebe imamlığına getirildiği öğrenildi. Şüpheli O.S. ve eşi F.S.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin fotoğrafları

20.09.2018 - 00.11 Haber Kodu : 180920002

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8 - YENİ HAVALİMANI\'NDA \"DEV YARIŞ\"IN PROVASI YAPILDI



Gökhan ARTAN / İstanbul, (DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'nde yapılması planlanan \"dev yarışın\" provası da gerçekleştirildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu\'nun kullandığı \"Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti\" için aynı anda start verildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Sofuoğlu\'nun provalarda önde olduğu görüldü. F-16 uçağı havalanana kadar Sofuoğlu ön sıralarda yer aldı. Yarış Türkiye\'nin ve İstanbul Yeni Havalimanı\'nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan provadan görüntüler



19.09.2018 - 18.59 Haber Kodu : 180919226

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9- \"CONTEMPORARY ISTANBUL\"UN LANSMANI YAPILDI

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)

Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi\'nde 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan \"Contemporary Istanbul\" için lansman gecesi düzenlendi. Gecede, Erdoğan Demirören\'in koleksiyonundan özel bir seçkinin yer aldığı videonun gösterimi de yapıldı.

Dünyanın ve Türkiye\'nin önde gelen galerilerinin, sanatçılarının yanı sıra, sanatseverleri ve koleksiyonerleri İstanbul\'da bir araya getiren \"Contemporary Istanbul\" bu yıl 13\'ncüsü düzenleniyor. \"Contemporary Istanbul\"da bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400\'ü yabancı 650 sanatçının eseri yer alacak. Fuarda, çoğu Türkiye\'den sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergileniyor.

ERDOĞAN DEMİRÖREN\'İN KOLEKSİYONUNDA YER ALAN ESERLERDEN OLUŞAN VİDEO SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Bu yıl, sanat otoritelerince \"Türkiye\'nin en önemli koleksiyoncusu\" olarak kabul edilen Erdoğan Demirören\'in koleksiyonundan özel bir seçkinin yer aldığı video ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Erdoğan Demirören\'in geniş koleksiyonundan sadece holdingdeki çalışma alanlarında yer alan resimlerin yer aldığı video, Milliyet Sanat dergisinin etkinlik alanında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Alanda ayrıca katılımcılar, Milliyet Sanat\'ın 46 yıllık arşivinden seçilmiş sayfalarla yarım asra yakın bir sanat tarihine yolculuğa çıkarılıyor.

\"İNŞALLAH ONUN ELİNDE BULUNAN ESERLERDEN MÜZE YAPILIR\"

Milliyet Sanat dergisinin etkinlik alanını ziyaret eden gazeteci Ertuğrul Özkök, fuarın her yıl daha da başarılı bir şekilde yapıldığına dikkat çekerek, \"Bu fuar başladığı zamandan beri giderek performansını yükseltiyor. Bu fuarın dünyadaki benzerlerinden aşağı kalır tarafı yok\" dedi. Erdoğan Demirören\'in koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan videoyu izleyen Özkök, \"Erdoğan bey bu ülkenin uzun süre gizli kalmış sanat insanlarından biridir. Mütevazı bir kişiliği vardı. Türkiye\'nin en büyük sanat koleksiyonerlerinden birisiydi. Biz onu hiçbir zaman, başka bazı aileler gibi, ön planda görmedik. Hatta Türkiye\'de birçok insan Erdoğan beyin sanat tutkusunu ve koleksiyonerliğini onun ölümünden sonra yazılan yazılardan öğrendi. Sanatla ilgilenen herkes biliyor ki; Erdoğan Demirören, sıradan değil, bu işi iyi bilen insanlardan bir tanesiydi. Bir de koleksiyonerliğini belli bazı konularda geliştirdiği için de uzman bir koleksiyonerdi. İnşallah onun elinde bulunan eserlerden müze yapılır. O müze Türkiye için kalıcı olur\" ifadelerini kullandı.

CIVAOĞLU: ERDOĞAN DEMİRÖREN ÇOK YÖNLÜ BİR İNSANDI

Milliyet Sanat\'ın alanını ziyaret eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu ise, seçkide yer alan eserler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Demirören\'in sanatsever yanına dikkat çeken Cıvaoğlu, \"Contemporary Istanbul her yıl katlanarak büyüyen bir nimet. Büyük galerileri ve katılımlarıyla uluslararası önem de kazanıyor. Çok eski dostum, gazetemizin sahibi Erdoğan Demirören\'in holdingdeki özel koleksiyon tabloları videoda gösterilmekte. Onlar da ayrıca çok ilgi çekici. Erdoğan Demirören çok yönlü bir insandı. İşadamı olmanın ötesinde iyi bir koleksiyonerdi. Sporcuydu, futbolcuydu, dosttu. Holdinge gittiğimde sık sık görürdüm eserlerini. Daha çok oryantal, Türkiye\'yi, Osmanlı\'yı anlatan eserlere çok önem verirdi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alandan detay

-Galerilerden görüntü

-Milliyet Sanat\'ın yer aldığı bölüm

-Ziyaretçiler

-Ertuğrul Özkök ile röportaj

-Güneri Cıvaoğlu ile röportaj

-Erdoğan Demirören\'in koleksiyonunda yer alan eserler bir bölüm

-Genel ve detaylar



19.09.2018 - 22.54 Haber Kodu : 180919254

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