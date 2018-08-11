DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BEYLİKDÜZÜ\'NDE TEKNE BATTI; 5 KİŞİ KURTARILDI 1 KİŞİ KAYIP

* Teknenin batma anı cep telefonu kamerasında

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU -Alper KORKMAZ- İSTANBUL DHA

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknenin devrilerek batma anları sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde devrilen tekne daha sonra da batmaya başlıyor. Batan tekneye yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot, 5 kişiyi son anda kurtarıyor. Kayıp 1 kişi ise aranıyor.

Olay, Kavaklı Mahallesi\'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kavaklı sahil açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi. Teknenin battığını gören çevredekiler durumu hemen polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada teknede bulunan 5 kişi yakınlardaki yat limanından hareket eden bir bot tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan bir kişi de denizde gözden kayboldu. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, kayıp olan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Bu sırada kaybolan kişinin yakınları da olay yerine gelerek beklemeye başladı. Denizdeki aramalara havadan da helikopterle destek verildi. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki arama çalışmaları sürüyor.

Sahildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tekne önce devriliyor daha sonra ise batmaya başlıyor. Bu sırada teknenin içinde bulunan kişiler denize atlıyor. Karada bulunan bazı vatandaşlar bu sırada hem sahil güvenliğe haber verirken hem de teknede bulunan kişilere denizde sabit duran dubaya gitmelerini söylüyor. Denize atlayan kişiler yüzerek kurtulmaya çalışıyor.

BALIKÇI TEKNESİ VE ZODYAK BOT YARDIMA GELİYOR

Görüntülerin devamında çevredeki vatandaşların uyarmasıyla önce bir balıkçı teknesi yardıma geliyor. Balıkçı teknesi, batan teknedekilere yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada yakınlarda bulunan yat limanından bir Zodyak botun da yardıma geldiği görülüyor. Aynı dakikalarda batan teknenin denizin üstünde kalan kısmında 2 kişinin, dubada da bir kişinin beklediği görülüyor.

5 KİŞİ SON ANDA KURTARILIYOR

Yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot yardım bekleyenleri tek tek kurtarıyor. Sahil kenarında bekleyen bazı vatandaşlar da telefonda sahil güvenlik ekiplerine olayın yaşandığı mevkii anlatmaya çalışıyor. Görüntülerin sonunda, ise bir sahil güvenlik teknesinin geldiği görülürken, videoyu çeken kişi, Zodyak botun 5 kişiyi kurtardığını belirtiyor.

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

- Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları

- Ailelerin beklemesi

- Görgü tanığı ile röp.

- Olay yeri gündüz görüntüleri

- Genel ve detaylar

CEP TELEFONU(ÖZEL)

- Teknenin ilk anlarının görüntüsü

- Teknenin devrilmesi

- Denize atlayanlar

- Batan teknenin ucunda bekleyenler

- Dubada bekleyen kişinin görüntüsü

- Videoyu çeken ile sahilde duran vatandaşların konuşmaları

- Yardıma gelen balıkçı teknesi ile Zodyak bot

- Zodyak botun teknedekileri kurtarması

- Genel ve detaylar

11.08.2018 - 07.19 Haber Kodu : 180811021

11.08.2018 - 02.58 Haber Kodu : 180811017

11.08.2018 - 02.42 Haber Kodu : 180811016

11.08.2018 - 01.36 Haber Kodu : 180811013

11.08.2018 - 06.04 Haber Kodu : 180811019

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2- \'DUR\' İHTARINA UYMAYAN LÜKS ARAÇTAKİLERE POLİS ATEŞ AÇTI: 1 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenler\'de, \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 2 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer kişi gözaltına alındı. Araçta 3 çalıntı plaka 1 tabanca ele geçirildi. Lüks aracın çalıntı olduğu ve şüphelilerin çok sayıda polise geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Saat 19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks cip\'tekilere \'Dur\' ihtarında bulundu. İddiaya göre, lüks cip\'tekiler, aracı polis ekibinin üstüne doğru sürdü ve polislere silah doğrulttu. Ardından cip\'le kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Sürücüsü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken araçtaki diğer 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Araçta yapılan aramada, 1 tabanca, 3 dolu şarjör, 3 çalıntı plaka, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaza yapan araçta hasar oluşurken, lastiklerinin de polisin ateş açması sonucu patladığı görüldü.

Yapılan araştırmada; lüks cip\'in gasp edilerek çalındığı, şüphelilerinin de poliste çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

EMNİYETTEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklama şöyle:

19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istemesi \'Dur\' ikazına rağmen, sürücünün durmayarak kaçması ve görevlilerimize silah teşhir etmesi üzerine, görevlilerimiz aracı durdurmaya yönelik silah kullanmış ve araçta bulunan şahıslardan H.D. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralanan H.D. isimli Bağcılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmıştır.

Yaralı H.D. ile birlikte araçta bulunan G.T. isimli şahıs gözaltına alınmış ve yapılan incelmelerde H.D. isimli şahsın hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklu kaçması, eşya müsaderesi suçlarından 11 adet kaydının olduğu ve şahıs hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, araçta bulunan G.T. isimli şahsın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu, ayrıca aracın ise gasp edilmek suretiyle çalıntı olduğu ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında kullanıldığı tespit edilmiş, araç içerisinde yapılan aramada ise, 1 adet tabanca, 3 adet dolu şarjör, 3 adet uyuşturucu hap ve 3 adet çalıntı plaka ele geçirilmiştir.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Olaya karışan lüks araç

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Araçtaki sahte plakalar

-İki şüpheli de emniyete götürülerek sorguya alındı.

-Vatandaş röp.

10.08.2018 - 20.10 Haber Kodu : 180810151

10.08.2018 - 20.11 Haber Kodu : 180810149

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3- ODUNLUKTA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de, bir evin odunluğunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye kiplerinin çabası sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

Habibler Mahallesi 2690 Sokak üzerinde bulunan bir evin odunluğunda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Sultangazi ve Arnavutköy\'den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına yangın helikopteri de destek verdi. Bölgede ambulanslar da hazır bekletildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapan itfaiye erleri daha sonra bölgeden ayrıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından;

-Yangından alevli görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yangın helikopterinin müdahalesi

AKTÜEL

-Bölgeden detaylar

10.08.2018 - 19.31 Haber Kodu : 180810144

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4- ATAŞEHİR\'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: KAZA MI, İNTİHAR MI?

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de oturduğu binanın 3\'üncü katından düşen Sezer Öztürk (23) hayatını kaybetti. Öztürk\'ün kazara mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Olay, Kayışdağ Mahallesi Çeşme Caddesi\'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Apartmanın en üst katında oturan Sezer Öztürk yatak odasın penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Sesi duyan komşuları Öztürk\'ü görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Öztürk\'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Bu sırada olay yerinde bulunan Öztürk\'ün annesi de sinir krizleri geçirdi. Acılı anneyi komşuları sakinleştirildi. Polis ekipleri de aynı dakikalarda olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise Öztürk\'ün yaşadığı evde ve düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk\'ün cenazesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın düşme sonucu mu yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartman detay

-Sağlık ve polis ekipleri

-Düştüğü yerden detay

-Yatak odasının penceresi detay

-Annesi sinir krizi geçirmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Delil toplarından detay

-Cesedin cenaze aracına kaldırılması

-Genel ve detaylar

11.08.2018 -06.26 Haber Kodu : 180811020

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