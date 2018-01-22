DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da Bahçeli\'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun, ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

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2- KADIKÖY\'DE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK - Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto için Kadıköy\'de toplanmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermedi. Bahariye Caddesi\'nde ve ara sokaklarda slogan atan 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan edinilen bilgiye göre, şüpheli 12 kişi hakkında, \"PKK/PYD propagandası yaptığı\" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Polisin dağılın uyarısına rağmen eyleme devam etmeleri üzerine gözaltına alındıkları belirtilen kişilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Slogan atan kadının gözaltına alınması

-Polisin aldığı güvenlik önlemi

-Caddede eylemcileri kovalaması

-Gözaltılar

-Slogan atanlar

-Polisin müdahalesi

-Genel ve detaylar

21.01.2018 - 18.09 Haber Kodu : 180121203

21.01.2018 - 18.03 Haber Kodu : 180121202

21.01.2018 - 17.13 Haber Kodu : 180121178

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3- SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI: 18 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden \"PKK/PYD propagandası\" yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda terör propagandası yaptığı iddia edilen 18 kişi hakkında savcılık, yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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4- BEYOĞLU\'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Ozan URAL /İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü.

Bedrettin Mahallesi Ayni Alibaba Sokak\'ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir kısmı saat 20.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binada kimsenin olmaması ve çevresindeki yoldan geçen olmaması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir görgü tanığı, \"Olaydan 2 dakika önce buradan geçtik, hemen arkasından büyük bir gürültü duyduk. Geldik, baktık bina çökmüş, bizim üzerimize de yıkılabilirdi.\" dedi.

Binanın etrafındaki evler boşaltılarak güvenlik şeridi çekildi. Yarın sabah mühendislerin binada incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Yıkılan bina

-Güvenlik önlemleri

-Mahalleli

-Röportaj

-Zabıta ekipleri

-Binanın yıkılan parçaları

Genel ve detaylar



21.01.2018 - 21.04 Haber Kodu : 180121263_

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5- GAZİOSMANPAŞA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, 7 kilo 130 gram bonzai, bin 770 adet uyuşturucu hap 6.20 gram eroin ele geçirilirken A.E. adlı kişi gözaltına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi\'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis, sözkonusu adrese 14 Ocak günü

baskın düzenledi. Baskında A.E.(49) gözaltına alınırken adreste yapılan aramada, 7 kilo 130 gram bonzai, bin 770 adet uyuşturucu hap 6.20 gram eroin, 1 kurusıkı tabanca ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerasından;

-Ekiplerin adreste arama yapması

-Uyuşturucu bulunması

-Ele geçirilen malzemelerin sergisinden görüntü

22.01.2018 - 00.44 Haber Kodu : 180122001

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6 - MİNİBÜSÇÜLER ODASI BAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLAYLI GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın başkanlık seçiminde gergin anlar yaşandı. Gerginliklere polis ekipleri müdahale ederken oy kullanma işlemi sırasında da izdiham yaşandı.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın 27\'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Mevcut oda başkanı Koray Öztürk ile Kazım Bilge, başkanlık için aday oldu. Faaliyet, denetim ve yönetim kurulu raporları, oy çokluğu ile reddedildi. Zaman zaman salonun içinde ve dışında yaşanan gerginliklere polis ekipleri müdahale etti. Sandıkların kurulmasının ardından, odaya kayıtlı bin 700\'ün üzerinde minibüsçü esnafının oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi sırasında izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle zor anlar yaşayanlar bariyerlerden atladı.

Oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi. Koray Öztürk\'ün 701 oy aldığı seçimi Kazım Bilge 792 oyla kazandı.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın yeni başkanı Bilge, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Minibüsçünün Allah yüzüne baktı, benim gibi bir insanı minibüsçülerin başına getirdi. Bundan sonra çok görevim olduğunu düşünüyorum. Esnafıma her zaman minnettar olacağım. Esnafımın hakkını sonuna kadar alacağım.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salon içinde ve dışında yaşanan gerginlikler

-Oy verme işlemi

-Yaşanan izdiham

-Alınan oy sayılarının açıklanması

-Kazım Bilge ile röp.

-Yeni yönetimin yaptığı ilk açıklama

-Oy sayılma işlemi

21.01.2018 - 16.58 Haber Kodu : 180121173

