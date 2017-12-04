DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- METROBÜS YOLUNA TIR DEVRİLDİ: 1\'İ AĞIR 3 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de TIR\'ın metrobüs yoluna devrildiği kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sefaköy Metrobüs durağının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen Mehmet Baytar, Sefaköy Metrobüs durağı yakınında yağışında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki makas atan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran TIR\'ın sürücüsü Tunay Kaya önce bariyerlere ardından da Baytar\'ın kullandığı otomobile çarptıktan sonra Metrobüs yoluna girerek yan yattı. Metrobüs yoluna devrilen TIR\'ın dorsesi yolun tamamen kapanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

1\'İ AĞIR 3 YARALI

Devrilen TIR\'dan kendi imkanlarıyla çıkan Tunay Kara ve 34 GT 775 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Baytar hafif yaralanırken, otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın da ağır yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Çalışmalar

-Genel ve detaylar

04.12.2017 - 04.47 Haber Kodu : 171204018

04.12.2017 - 03.48 Haber Kodu : 171204014_

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(ÖZEL)

2- BEYOĞLU\'NDA BİR ARAÇTAN RASTGELE ATEŞ AÇILDI; 4 YARALI

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda, bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Polisi alarma geçiren olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak\'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geldikleri otomobil içerisinden

havaya ve çevreye rastgele ateş açan kişi ya da kişiler, kaçarak izlerini kaybettirdi. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fatih E., Erdi Y., Ömer Emin E. Fırat D. çevredekiler tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Çevik Kuvvet ekipleri, hastane önünde güvenlik önemi aldı. Olayın yaşandığı sokakta alınan güvenlik önleminin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Bir otomobilin arka camına da kurşun isabet ettiği belirlendi. Özel Harekat polisleri, sokakta önlem alırken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, şüpheli gördükleri kişileri arayarak kimlik kontrolünden geçirdi. Durdurulan bazı araçları da arandı. Olayla ilgili çok yönlü çalışma sürüyor.

Öte yanda, tedavileri süren yaralılardan Fırat D.\'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Özel Harekat Timleri

-Polis şüpheli gördükleri kişileri araması

-Sokakta delil araştırması yapan polisler

-Hastane görüntü

-Hastanede güvenlik önemi alan polisler

-Genel ve Detaylar

03.12.2017 - 23.40 Haber Kodu : 171203179

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3- İÇİNDE OTURDUKLARI ARACIN ÜZERİNE OTOMOBİL UÇTU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Kazada park halindeki otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Haydar Aliyev Caddesi\'nde meydana geldi. Yeniköy\'den İstinye istikametine giden Osman Okan Hangül\'ün kullandığı otomobil yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada takla atmaya başlayan otomobil, park halindeki içinde Nevzat Ortay ve Ferhat Karabulut\'un bulunduğu otomobilin üzerinde uçtu. Çarpmanın etkisiyle Nevzat Ortay hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ortay, hastaneye kaldırıldı.

\"BİR ANDA ÜZERİMİZE UÇTU\"

Park halindeki otomobilin içinde bulunan Ferhat Karabulut yaşananları şöyle anlattı: \"Sahilde yürüyüş yaptık. Bankta oturuyorduk yağmur yağınca arabaya geçtik. Park halinde oturduğumuz yerde karşı yoldan gelen araba üzerimize düştü vaziyet bu işte. Arkadaşım yaralandı hastaneye götürdüler.\"

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı ambulans içerisinden görüntü

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Ters dönen otomobil

-Otomobillerden detaylar

-Ferhat Karabulut ile röp.

-Ters dönen otomobil çekici tarafından kaldırılması

-Genel ve detaylar

04.12.2017 - 04.19 Haber Kodu : 171204016

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4- ÇAĞLAYAN\'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aşırı hızdan kaynaklandığı ileri sürülen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu\'nda trafik yoğunluğu oluştu. Tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Ambulans ve sağlık ekipleri

-Yaralının ambulansa alınması

-Araçların çekiciyle kaldırılma çalışmaları

-Yoğun trafik

03.12.2017 - 20.40 Haber Kodu : 171203161

03.12.2017 - 21. 27 Haber Kodu : 171203164

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5 - ALEYNA CAN CİNAYETİ: ŞÜPHELİ KİŞİ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Kartal\'da önceki gün günlük kiralanan evde 17 yaşındaki Aleyna Can\'ın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından, dün bu akşam saatlerinde şüpheli Eser Devrim E. de yakalandı.

Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokakta bulunan bir binada günlük kiraya verilen dairede, önceki gün Aleyna Can, tabancayla kafasına tek kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu.

Olayın ardından polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, evden çıkan üç kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda önceki gün iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Aleyna Can\'ın erkek arkadaşı Eser Devrim E.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen Eser Devrim E. dün akşam yakalanarak gözaltına alındı.

Eser Devrim E. ile diğer iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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-Polis ekiplerin çalışması

-Polis araçları

-Annesi Ayşe Yirmibeş\'in konuşması

-Kızın teyzesi Havva Özçelik\'in konuşması

-Kızın annesi gözyaşları

-Olay gerçekleştiği bina

-Sokaktan detaylar

-Kılınan cenaze namazı

-Genel ve detaylar



04.12.2017 - 00.24 Haber Kodu : 171204004_

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- \"SÜPER AY\" İSTANBUL\'DA BÖYLE İZLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Ay\'ın Dünya\'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul\'dan izlendi. Dolunay şeklindeki Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak olarak gözlemlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Süper Ay\'dan görüntüler

-Havadan surlarla birlikte süper ay

03.12.2017 - 22.44 Haber Kodu : 171203170_

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7- KADIKÖY\'DE ÇALIŞTIĞI İNŞAATIN 5\'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy Acıbadem\'de çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın son katında çalışırken dengesi kaybedip yere düşen Sait Kaya (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları Sait Kaya\'nın öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Sait Kaya\'nın cesedi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Yaşamanı yitiren Sait Kaya nın yakınlarının olay yerine gelmesi

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Olayda ölen Sait Kayanın kardeşinin kafasını cenaze aracına vurması

-Genel ve Detay

03.12.2017 - 18.35 Haber Kodu : 171203144

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8- PENDİK\'TE KAÇAK TABANCA İMALATHANESİNE BASKIN: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Pendik\'te kaçak tabanca imalathanesine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Efendiler Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katına baskın düzenledi. Baskında, tabanca imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tabanca ve mermiler ele geçirildi. Tabanca imalatında kullanılan makineler ve çeşitli malzemelere de el konuldu. Binanın girişine kameralar yerleştirildiği görüldü.

Olayla ilgili çok yönlü çalışma yürütülürken gözaltına alınan kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon yapılan imalathane

-İmal edilmekte olan çok sayıda tabanca ve mermiler

-Makineler ve çeşitli malzemeler

04.12.2017 - 03.48 Haber Kodu : 171204007_

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9- KAMYON MOBESE DİREĞİNE ÇARPTI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA -

Bağcılar\'da kamyon MOBESE direğine çarptı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Tekstilkent Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen kamyon sürücüsü Tekstilkent yönünden Bağcılar Yüzyıl Mahallesi\'ne doğru gidiyordu. Yolda sürekli manevra yapan sürücü kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü ancak MOBESE direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsünün evraklarını istedi ancak sürücünün üzerinden kendisini tanıtacak herhangi bir belgeye ulaşılamadı. Polis ekipleri alkollü sürücüyü karakola götürürken kaza sonrası yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyondan detaylar

-MOBESE direği

-Sürücünün terliği

-Cam kırıkları

-Görgü tanıyla röp.

-Genel ve detaylar



04.12.2017 - 03.02 Haber Kodu : 171204015_

