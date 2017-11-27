DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(geniş haber)

1- BEYOĞLU\'NDA 3 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

* Tarlabaşı\'nda 3 katlı boş binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ertan KILIÇ - İSTANBUL DHA

Beyoğlu Tarlabaşı\'ndaki cami inşaatının yanında bulunan 3 katlı boş binada saat 07.30 sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Seyrantepe ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan su ve köpük ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü alma telaşına düştü. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan binadan görüntü

-Alevlerin göğe yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin su ve köpükle yangına müdahale etmesi

-Cep telefonu ile görüntü alanlar

-Genel ve detaylar

27.11.2017 - 08.27 Haber Kodu : 171127006_

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2- OĞLUNU GÖREMEYİNCE ALEVLERİN ARASINA DALAN KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Pendik\'te çıkan yangında oğlunu kurtarmak isteyen anne yanarak can verdi.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi\'nde saat 01.30 sıralarında Fatih Çetin ve eşi Gülizar Çetin\'in tek katlı evinde yangın çıktı. İddiaya göre, yoğun dumandan etkilenen aile mutfak camından dışarı çıktı. Ancak 26 yaşındaki Gülizar Çetin, eltisi Sevilay Çetin tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu Talha\'yı göremedi. Eşi Fatih Çetin\'in şaşkın bakışları arasında tekrar eve giren Gülizar Çetin alevlerin arasında kaldı. Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren Gülizar Çetin\'in üzerine evin çatısı çöktü.

YANARAK CAN VERDİ

Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri Gülizar Çetin\'in cansız bedenine ulaştı. Yoğun dumandan etkilenen Fatih Çetin ambulansta tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gülizar Çetin\'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangının kesin nedeni belirlenemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Toplanan mahalleli

Polis ekipleri

İtfaiye ekipleri

Olay yeri inceleme polisleri

Ambulanstaki yaralıdan görüntü

Genel ve detaylar

27.11.2017 - 06.09 Haber Kodu : 171127003

26.11.2017 - 16.58 Haber Kodu : 171126101

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3- NİŞAN TÖRENİ KABUSA DÖNDÜ: 7 YARALI

* Nişan töreni, aileler arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Şişli Öğretmenevi\'nde yapılan nişan töreninde aileler arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; 7 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Olay, Şişli Öğretmenevi\'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kübra ile Mustafa\'nın nişan töreninde aile büyükleri arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Gelin ve damadın diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Tabakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi yaralandı. Öğretmenevi yetkilileri olay yerine polis çağırdı. Öğretmenevine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafları ayırdı; aile üyeleri birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Nişan töreni, yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı.



Görüntü Dökümü:

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-Şişli Öğretmenevi\'nden detay

-Nişan törenindeki polis ekipleri

-Nişan töreni yapılan çiftten görüntü

-Nişan törenini terk edenler

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detaylar

26.11.2017 - 16.58 Haber Kodu : 171126101

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4- BAKIRKÖY D-100 KARAYOLU\'NDA ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Bakırköy\'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Bakırköy İncirli Mevkii Avcılar istikametinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, önündeki motosiklete çarpmamak için direksiyonu sol şeride doğru kırarak aynı yönde seyir halindeki 34 BG 095 plakalı otomobile yandan çarptı. Arkadan gelen minibüsün sürücüsü, önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonu kırıp metrobüs yolu bariyerlerine çarparak durabildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 34 BG 095 plakalı adı öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak verilirken D-100 Karayolu Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Oluşan trafik

-Araçların kaldırılması



26.11.2017 - 21.47 Haber Kodu : 171126145

26.11.2017 - 20.44 Haber Kodu : 171126138