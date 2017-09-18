DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu bekleniyor. Belediyenin trafik yoğunluğuna karşı önlem aldığı kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 49 seviyelerinde.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 Halıcıoğlu mevkiinden görüntüler

-15 Temmuz şehitler köprüsüne gidiş (Altunizade)

-D-100 Haliç mevkiinden görüntüler

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2- YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı başladı. Öğrenciler yaz tatilinin ardından okullara geldiı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de okul önlerinde denetim yapmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Polis ekipleri

-Üst araması yapması

-Detaylar

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3- KADIKÖY\'DE OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNÜN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ 3 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpışarak altına girdi. İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy\'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 CTL 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şerit değiştirerek Bostancı yönüne giden 34 TP 6739 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otobüsün atltına giren otomobil ikiye ayrıldı. Otomobilin sürücüsü Can Ürü(21) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde ve otobüsün lastikleri arasında sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, Göztepe eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen ölen Can Ürü\'nün yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerince kapatılan cadde, olay yeri incelemesi ve araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Görgü tanığı bir kadın, \"Kaza olunca koşup geldim. Otobüsteki parçaları görünce motosiklet sandım. Ölen kişinin üstünü kapattılar, yaralılara da suni teneffüs yapıyorlardı. Bu caddede bu kazanın olması çok anormal.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Parçalanan otomobil

-Otobüs

-Yaşanan hareketlilik

-Polisin çalışmaları

-İtfaiye araçları

-Yerde yatan ceset

-Sinir krizleri geçiren yakınları

-Görgü tanığıyla röp.

-Araçların kaldırılması

-Ölen Can Ürü\'nün vesikalık resmi

Detaylar



17.09.2017 - 19.51 Haber Kodu : 170917124

17.09.2017 - 20.02 Haber Kodu : 170917126

17.09.2017 - 20.17 Haber Kodu : 170917132

17.09.2017 - 22.11 Haber Kodu : 170917145



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4 - BAŞBAKAN YILDIRIM SLOVENYA, ESTONYA, SIRBİSTAN BAŞBAKANLARIYLA BASKETBOL FİNALİNİ İZLEDİ

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nın final maçını izlemek için Türkiye\'de bulunan Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic onuruna İstanbul\'da akşam yemeği verdi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın Vahdettin Köşkü\'nde saat 19.30\'da verdiği yemeğe; Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile eşi Karin Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udıvicic, Slovenya Başbakan Yard ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Slovenya Ekonomi Kalkınma ve teknoloji bakanı Zdravko Pocialvek, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic ile Eurobasket 2017\'ye ev sahipliği yapan şehrin yöneticileri olarak istanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Başkanı Kadir Topbaş ve Belgrad Belediye Başkanı Sinisa Mali katıldı.

KONUK BAŞBAKANLARA AVRASYA TÜNELİNİ TANITTI

Yemeğin ardından Başbakan Yıldırım, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve eşi Karin Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Slovenya Başbakanı Miro Cerar ile Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi\'ne gitti. Başbakan Yıldırım, burada konuk başbakanlara proje hakkında bilgi verdi.

BASKET FİNALİNİ TRİBÜNDE BİRLİKTE İZLEDİLER

Ardından Başbakan Binali Yıldırım ve konuk Başbakanlar, Eurobasket 2017\'de Slovenya ile Sırbistan arasında Sinan Erdem Salonu\'nda yapılan final karşılaşmasını izledi. Başbakan Yıldırım maçın ardından kupa törenine de katıldı. Başbakan Yıldırım maçın ardından Tuzla\'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konukları karşılaması

-Yemek masasından detaylar

-Avrasya Tüneli Kontrol Merkezine girmeleri

-Başbakan Yıldırım\'ın konuklara Avrasya Tünelini tanıtması

-Başbakanların spor salonuna girişleri

-Tribünden maçı izlemeleri

-Alınan güvenlik önlemleri

-Başbakanların konvoyu

17.09.2017 - 21.13 Haber Kodu : 170917139

17.09.2017 - 22.55 Haber Kodu : 170917150

17.09.2017 - 23.02 Haber Kodu : 170917151

18.09.2017 - 00.21 Haber Kodu : 170918005

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5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SLOVENYA BAYRAĞININ RENKLERİNE BÜRÜNDÜ



Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL DHA -

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Slovenya\'nın zafere ulaşmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Slovenya\'nın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan FİBA Euro Basket 2017 finalinde Sırbistan\'ı 93-85 mağlup eden Slovenya\'nın Avrupa şampiyonu olmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Slovenya\'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Görüntü Dökümü:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden görüntüler

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6- İSTİHBARAT ŞUBE İLE MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBELERİNİN MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde akşam saatlerinde İstihbarat ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri değişti. İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi. Küçükhıdır\'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer atandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Murat Özbek ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.



