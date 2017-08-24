DHA İSTANBUL- BÜLENT ULUER'İ DEV-GENÇ MARŞIYLA UĞURLADILAR

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

Türk solunun tanınan isimlerinden, 1980 öncesinin Dev Genç Genel Sekreteri ve öğrenci lideri Bülent Uluer, son yolculuğuna uğurlandı. 65 yaşında hayatını kaybeden Uluer için, Karacaahmet Mezarlığı içindeki şehitler camisinde tören düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar, Uluer\'in Dev-Genç bayrağına sarılı tabutu önünde saygı nöbeti tuttu.

TAZİYELERİ KIZLARI KABUL ETTİ

Devrimci, sosyalist ve sosyal demokrat siyasetten çok sayıda isim cenaze törenine katıldı. Aile adına taziyeleri, ilk eşi Nihal Uluer, ikinci eşi Belma Uluer ile kızları Ayşe Uluer ve Şermin Karacaoğlu kabul etti.

SOL CENAZEDE BULUŞTU

CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu cenazeye katıldı. Yine solunun tanınan isimleri, Bozkurt Nuhoğlu, Sarp Kuray, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, Ömer Laçiner, Celalettin Can da cenazeye katılan isimler arasındaydı.Cenazeye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile HDP Sözcüsü Osman Baydemir de katıldı. Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt da cenazede ön sırada saf tutanlardandı.

DEV-GENÇ MARŞIYLA UĞURLANDI

Cenaze namazının kılınmasının ardından Bülent Uluer\'in Dev-Genç bayrağına sarılı tabutu omuzlara alındı. Kalabalık Dev-Genç marşını söyleyerek alkışlarla cenazeyi uğurladı. Bülent Uluer\'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığından toprağa verildi.

BÜLENT ULUER\'LE İLGİLİ KONUŞTULAR

Cenazeye katılan bazı isimler Bülent Uluer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş Uluer için, \" Bizim bir parçamız. Türkiye Sosyalist hareketinin önemli bir ismi, kaybıyla büyük bir parçamızı kaybettik\" dedi.

YAKIN ARKADAŞI ANLATTI

Celalettin Can da, \" Bülent Uluer faşizme karşı direnen kitlelerin kürsülerdeki başlıca sözcülerindendi\" diye konuştu.Uluer\'in üniversite yıllarından beri yakın arkadaşı olan Seyfi Öngider, \" Son nefesini verinceye kadar, inandığı gibi yaşamış ve mücadele etmiş bir arkadaşımızdır\"değerlendirmesinde bulundu.

\"AJİTATÖR BÜLENT\"

Bülent Uluer\'in Türk solunda ajitatör olarak tanındığını hatırlatan Yazar Sezai Sarıoğlu , \" Eskiden tulumbacılar yangın söndürmeye suyla giderlerdi. Ajitatörler de yangın çıkarmaya sözcüklerle giderlerdi. Bülent\'in bu çok özel bir yeteneğiydi. Bir dönemin sesiydi\"dedi.

\"DAYANIŞMASI ASLA UNUTULMAYACAK\"

68 kuşağının yaşayan önemli isimlerinden Bozkurt Nuhoğlu Uluer için \" Bizim jenerasyondan sonra, sol ideolojiyi temsil eden çok önemli bir figürdü. Tanrı rahmet etsin\" şeklinde konuştu. Uluer\'in devrimci hareketin yeniden doğuşunda çok değerli bir rolü olduğunu hatırlatan Ertuğrul Kürkçü,\" 1980\'e kadar ki dönemde eğer Türkiye faşist diktatörlüğün pençesine tam manasıyla düşmediyse, bu kuşağın meydan okuyuşu karşı koyuşuyla bunu önledik\"dedi. HDP Sözcüsü Osman Baydemir de Uluer\'le ilgili, \" O bir Çerkez\'di ben bir Kürdüm. Onun dayanışmasını Kürt halkı asla unutmayacaktır\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dev-Genç bayrağına sarılı tabutun görüntüsü

-Cenazeye katılanlardan detay

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Haberdeki sırasıyla röportajlar

-Cenaze namazının kılınması helallik alınması

-Cenazenin marşla ve alkışlarla götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

