DHA İSTANBUL-  BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kağıthane\'de 7 Aralık 2016\'da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke\'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürmekten yargılanan Recep İnçke\'nin davasında karar aşamasına gelindi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Recep İnçke\'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 7\'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke\'nin ağabeyi Hasan Ece ve annesi Caziye Ece ile şikayetçi Aile ve Sosyal ve Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada Savcı Yaşar Fatih Mengüç esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Recep İnçke ile eşi Nisa Ece İnçke\'nin aralarındaki problemler olduğu, en son darp edilmesi üzerine Nisa Ece\'nin baba evine gittiği anlatıldı. Nisa Ece İnçke\'nin eşine boşanma davası açtığı ifade edilen mütalaada, olay günü sanığın konuşmak istediğini beliterek telefonla çağırdığı Nisa Ece\'nin sanıkla birlikte yaşadıkları evde buluştuğu belirtildi. Mütalaada, sanığın maktüleyi planlı bir şekilde eve çağırdığı, burada televizyonun sesini yüksek açarak yakın mesafeden ruhsatsız silahıyla 4 el mermi sıkarak öldürdüğü ifade edildi. Savcı, sanığın \"Eşini tasarlayarak kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Ece ailesinin avukatı Mustafa Haki Okuducu mütalaaya genel anlamda katıldıklarını ancak suçun canavarca hisle işlenmesini ve kendisini savunamayacak kişiye karşı işlendiğini de mahkemenin dikkate almasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Recep İnçke ise \"Psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyorum. Eşimi çok sevdiğim bir insan olduğunu söyledim. O an kendimi de öldürmek istedim. Eşimin bana yaptıklarını anlatmak istiyorum ama çok zor\" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Recep İnçke\'ye avukat tayin edilmesi için baroya yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. Duruşma sonunda KADEM avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"İyi hal ve tahrik indirimi olmaksızın nitelikli bir suç olan Nisa Ece İnçke cinayetinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla bitirilmesi konusundaki inancımız tam\" denildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke\'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtiliyor. Kağıthane\'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke\'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatılıyor. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016\'da Recep İnçke\'nin Nisa Ece İnçke\'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa\'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi\'ndeki eve geldiği ifade ediliyor. İddianamede, Recep İnçke\'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra defalarca kurşunlayarak öldürdüğü belirtiliyor. Cinayet sonrası Recep İnçke\'nin Pendik\'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip silahıyla birlikte teslim olduğu belirtiliyor. İddianamede Recep İnçke\'nin, Nisa Ece İnçke\'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydediliyor. Recep İnçke\'nin \"Kasten öldürme\" ve \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Görüntü (ARŞİV)

--------

Olayla ilgili arşiv görüntü

