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DHA İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

26 Eylül 2017 20:56

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Beyoğlu\'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbül Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 100 polisin katılımıyla operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. 
 
Görüntü Dökümü
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-Narkotik ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin baskına gidişi
-Arama yapılan işyerleri 
-Özel Harekat ekiplerinin görüntüsü
-Arama yapan polis ekipleri 
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
-Ele geçirilen kaçak sigara ve kaçak içkiler
-Genel ve detaylar
 

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