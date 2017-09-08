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DHA İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CEP TELEFONU ÇALAN BİR KİŞİ YAKALANDI

  Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda 29 Ağustos ve 7 Eylül'de meydana gelen cep telefonu hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı

08 Eylül 2017 16:12

 

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu\'nda 29 Ağustos ve 7 Eylül\'de meydana gelen cep telefonu hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda belirlediği şüpheli E.Ç.\'yi İstiklal Caddesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Ç.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheli E.Ç.\'nin 2 ayrı işyerinde kasa çevresinde bulunan cep telefonlarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüler E.Ç.\'nin telefonları dükkanda bulunanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonları çalması görülüyor. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelinin işyerlerindeki telefonları çalması
-Genel ve detaylar
 

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