DHA İSTANBUL- BEYKOZ'DA HAFRİYAT KAMYONU KAZA YAPTI (2)

*Kontrolden çıkan kamyon Tanzimat Dönemi yazarlarından Ahmet Midhat Efendi\'nin son 22 yılını geçirdiği tarihi bina çarptı.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN

Beykoz Sahil Ahmet Mithat Caddesi üzerinde seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı yönden gelen dolmuşa, daha sonra park halindeki bir otomobil ve seyyar karpuz tezgahına çarptı. Kontrolden çıkan kamyon Tanzimat Dönemi yazarlarından Ahmet Midhat Efendi\'nin son 22 yılını geçirdiği tarihi binaya çarpttıktan sonra durabildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Görüntü dökümü:

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-Kamyonun görüntüsü

-Hurdaya dönen minibüs

-Yere saçılmış karpuzlar

-Aracın görüntüsü

-Binanın görüntüsü

-Polis ve ambulans ekipleri

-Binanın görüntüsü

-Binanın tabelası

-Genel ve detaylar