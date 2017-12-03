DHA İSTANBUL- BEYAZ EŞYA DEPOSU ALEV ALEV YANDI (Geniş Haber)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

Eyüp\'te bir beyaz eşya deposu alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 06.30 sıralarında Eyüp Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir beyaz eşya deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni henüze öğrenilemeyen yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde Eyüp, Alibeyköy, Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Kağıthane, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahele etti. Yangın nedeniyle caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Depodan görüntü

-Yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Siyah dumanlar

-Toplanan vatandaşlar

-Detaylar

03.12.2017 - 07.19 Haber Kodu : 171203012

03.12.2017 - 07.47 Haber Kodu : 171203013

