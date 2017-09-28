DHA İSTANBUL-  BERAT ALBAYRAK VE BİLAL ERDOĞAN'A HAKARET EDİLMESİ DAVASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ve İHH İnsani Yardım Vakfı\'na ilişkin sözleri nedeniyle \"Tekmili Birden IŞİD\" adlı kitabın yazarı Hamide Yiğit\'in yargılanmasına başlandı.

Mahkeme, \"Basın Yoluyla hakaret\", \"Kamu görevlilerine hakaret\" ve \"Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 14,5 yıla kadar hapis istenen sanık Yiğit hakkındaki dosyanın \"iftira\" suçu yönünden asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hamide Yiğit ve Gülhanım Akkaya katılmadı. Müştekiler Necmettin Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve İHH Vakfı Yönetim Kurulu\'nu ise avukatları temsil etti. Müşteki avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müştekiler Berat Albayrak ve Necmettin Bilal Erdoğan\'ın \"katılan\" sıfatlarının kabulüne karar verdi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Uğur Yaşar Güngör, sanık Hamide Yiğit\'in yazarı olduğu \"Tekmili Birden IŞİD, El Kaide\'den IŞİD\'e Amerika için Cihat\" isimli kitapta, müştekilerin silahlı terör örgütü IŞİD\'e yardım ettikleri ve bu örgütü destekledikleri iddiasına yer verildiğini belirtti. Mütalaada, bu suçun \"Basın yoluyla iftira\" suçunu oluşturduğu, bu suçtan yargılama yapma görevinin ise İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesini talep edildi. Sanık Hamide Yiğit hakkında, kitabında \"Silahlı terör örgütü (PKK/PYD) propagandasını yapmak\" suçundan ise dosyanın ayrı bir esas üzerinden sürdürülmesi istendi.

ÖRGÜT PROPAGANDASI DAVASI AĞIR CEZADA DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanık Hamide Yiğit hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan ve kitabı basan Tekin Yayınevi sorumlusu sanık Gülhanım Akkaya hakkında ise \"Açıklama ve yayınlama suçunun basın yoluyla işlenmesi\" suçundan açılmış dava dosyasının ayrılarak sürdürülmesine hükmetti. Sanık Hamide Yiğit hakkında \"Basın yoluyla iftira\" suçundan ise görevsizlik kararıyla dosyanın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verdi.

SANIK HAMİDE YİĞİT: \"KİMSEYE HAKARET ETME KASTIM YOK\"

Öte yandan sanık Hamide Yiğit Ankara\'da talimatla alınan ifadesinde, \"Ben akademisyen geçmişi olan bir araştırmacı yazarım. Kitabımı 2 yıllık çalışma süreci sonunda 350\'nin üzerinde kaynakçadan faydalanarak yazdım. Eserdeki kaynakçalar usulüne uygun olarak belirtilmiştir. Terörü övme gibi bir amacım yoktur. El Kaide ve IŞİD\'i anlattım. Ortadoğu\'nun barışına hizmet etmek için bu eseri yazdım. Kimseye hakaret etme kastım yoktur\" dediği belirtildi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Hamide Yiğit\'in birinci baskısı 2016 yılında yapılan \"Tekmili Birden IŞİD, El Kaide\'den IŞİD\'e Amerika için Cihat\" isimli kitabın yazarı olduğu, kitabın içeriğindeki ifadeler dolayısıyla İHH Vakfı, Necmettin Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak vekilleri tarafından savcılığa şikayette bulunulduğu ifade ediliyor. Kitapta sanık hakkında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti ile ilgili iddiaları nedeniyle TCK\'nin 301. maddesi uyarınca ayrı bir soruşturma açıldığı ve Adalet Bakanlığı\'ndan izin alınmak üzere fezleke düzenlendiği belirtiliyor. Sanık Hamide Yiğit hakkında \"Zincirleme şekilde sesli yazılı, görüntülü ileti yoluyla hakaret\", \"Basın Yoluyla hakaret\", \"Kamu görevlilerine hakaret\" ve \"Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından 2 yıl 4 aydan 14,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilirken; kitabı basan yayınevi sahibi Gülhanım Akkaya\'nın \"Açıklama ve yayınlama suçunun basın yoluyla işlenmesi\" suçundan 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.