DHA İSTANBUL- BAŞAKŞEHİR'DEKİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN ANNE KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettikleri belirtilen anne-kızın cenaze töreni yapıldı.

Anne Ceyran Çakmak (72) ve kızı Sevilay Çakmak\'ın (37) cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındıktan sonra evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Güvercintepe\'de bulunan HZ. Ali Camii\'ne getirilen cenazeler için, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeler, Kayabaşı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Öte yandan anne-kızın kömür sobasından sızan karbononoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu\'nun dış görüntüsü

-Cenaze namazı

-Helallik alınması

-Tabutların cenaze aracına yüklenmesi

-Camiden detaylar



