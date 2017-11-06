DHA İSTANBUL- BAKIRKÖY'DEKİ YIKIM İLE İLGİLİ VAKIF BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

-Vakıf çalaışanları ve bazı vatandaşlar yıkıma tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

İstanbul\'da Bakırköy Belediyesi\'nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nin belediyenin yıkım çalışmaları devam ediyor. Vakıf çalışanları ve bazı vatandaşların tepkileri yıkım sırasında devam etti. Zabıta ekiplerinin de bulunduğu yıkım alanında bazı vatandaşlar iş makinasının önüne geçerek engel olmaya çalıştı. Vakıf çalışanları da içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarmaya devam etti. Yıkım alanına gelen Bakırköy Spor Vakfı başkanı eski Bakırköy belediye başkanlarından Kemal Naci Ekşi bir açıklama yaptı.

Ekşi burayı kaçak inşaat diye zabıt tutup, onu gerekçe göstererek yıktıklarını söyleyerek, \"Burası kaçak inşaat değil. Bir kısmı 30 sene önce benim tarafımdan yapılmış, bir kısmı da 2003 yılında gene belediyenin izniyle, onayıyla Fen işleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü\'nün onaylarıyla Belediyenin kontrolü altında yapılmış, kaçak olmayan Belediye mülkü olan tesisler. Burada biz Bakırköy Spor Vakfı olarak 50 binden fazla sporcuya eğitim verdik. Her sene bin 500, 2 bin öğrenciyi eğitiyoruz. 5 branşta spor yaptırıyoruz çocuklarımıza\" dedi.

Ekşi, yıkım kararını Cuma günü saat 17.00\'da kendilerine bildirdiklerini, Pazartesi günü gece saat 3\'te yıkıma başladıklarını, kendilerinin mahkemeye başvurmaya zaman bulamadıklarını belirterek, \"Biz buranın yıkılmasının önlenmesi için veya mahkemeye müracaat edebilmek için çeşitli kişilerle temas ettik. Yıkımla ilgili olarak suç duyurunda bulunacağız. İdare Mahkemesi\'nde yürütmeyi durdurma talepli başvurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız kapıda bekliyor. İdare mahkemesi tahliye kararını bozmuştu. İdare mahkemesi mühürlemeyi bozmuştu. Reddetti. Buna da vaktimiz olmadı. Şu anda kapının önünde arkadaşlar, yürütmeyi durdurmak için.\" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü:

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-İş makinası

-Tepkili çalışan ve vatandaşlar

-İş makinasının önüne geçenler

-Ekşinin açıklaması

-Yıkılan yerlerden detaylar

-Genel ve detaylar

