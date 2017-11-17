DHA İSTANBUL -BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI ; SALDIRI ANI KAMERADA 

İbrahim Aktürk- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de kaldırımda yaya olarak ilerleyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar kaçarken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında yaşanan hareketlilik ve vurulan bir kişinin topallayarak yürümesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Polisin inclemesinden görüntüler

Yerdeki boş kovan

Çevredeli kalabalık



