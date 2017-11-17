T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI ; SALDIRI ANI KAMERADA 

İbrahim Aktürk- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de kaldırımda yaya olarak ilerleyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi

17 Kasım 2017 19:54

İbrahim Aktürk- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de kaldırımda yaya olarak ilerleyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar kaçarken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında yaşanan hareketlilik ve vurulan bir kişinin topallayarak yürümesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:
----------------------
Polisin inclemesinden görüntüler
Yerdeki boş kovan
Çevredeli kalabalık
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aktürk Murat SOLAKDHA BahçelievlerSaldırganlarPolisinOlayGörüntülerdeGörüntü Dökümü Polisin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24