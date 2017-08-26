DHA İSTANBUL- BAĞCILAR'DA KUMAŞ ÜRETİM ATEÖYESİNDE KORKUTAN YANGIN

*Bağcılar\'da bir kumaş üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Bağcılar, Demirkapı Mahallesi\'nde saat 21.00 sıralarında 1628. Sokak\'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kumaş atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden yoğun dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yangın tüpleriyle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Kocasinan, Başakşehir, Şişli, Bakırköy ve Turgutreis gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı işyerine her iki sokaktan müdahele etti. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekipleri de sokak başlarına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZEHİRLENMESİN DİYE SU VE AYRAN İKRAM EDİLDİ

İçten içe yanan kumaş atölyesinden çıkan yoğun dumanlar mahalleyi sardı. Ayrıca, bazı sokak sakinlerinin ise dumanlardan etkilenmemek sağlık maskesi taktığı görüldü. Bu sırada mahalle sakinleri işyerinden çıkan yoğun dumanı tehliye etmek için çalışan itfaiye erlerinin zehirlenmemesi için su ve ayran ikram etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak duman tahliyesi yapıldı. Yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği işyeri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- İşyerinden çıkan yoğun dumanlar

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Meraklı vatandaşlar

- Polis ekiplerinin önlemi

- Genel ve detaylar

