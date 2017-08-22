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DHA İSTANBUL- AVUSTRALYA'YA GÖNDERİLMEK İSTENEN TABLOLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

  Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına gidecek bir kargonun içinde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı

22 Ağustos 2017 15:38

 
Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına gidecek bir kargonun içinde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. 
Polis ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle birlikte Küçükçekmece\'de bulunan bir kargo şirketine geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenledi. Ekipler, yaptığı aramalarda Avustralya\'ya gönderilecek bir koliden şüphelendi. Kolinin içini açan ekipler üzerinde fotoğraflar bulunan 4 tablo ve içinde çeşitli eşyalar ele geçirdi. Dedektör köpeklerin tablolara tepki vermesi üzerine ekipler tabloların arka kısmına uyuşturucu zulalandığını belirleyerek tabloların içine açtı. Polis, tabloların içinde 3 kilo 558 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Polis ekipleri kargoyu gönderen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekipleri, kargo paketini açması ve üzerinde fotoğraflar bulunan tabloların arasına zulalanmış uyuşturucu maddeleri bulması kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin koliyi açması
-Koliden çıkan tablolar ve eşyalar
-Tablolar arasında bulunan afyon sakızları
-Genel ve detaylar


 
 

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