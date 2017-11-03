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DHA İSTANBUL- AVM RESTORANINDA SUÇ ŞEBEKESİNE BASKIN: 8 GÖZALTI

  Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde bir AVM'de bulunan restorana operasyon düzenledi

03 Kasım 2017 00:30

 

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerininde katıldığı operasyonda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Polis ekipleri AVM\'nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlardaki aramaları devam ediyor.
 

Görüntü dökümü:

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Operasyonla ilgili geçilen görüntüler

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