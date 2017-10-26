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DHA İSTANBUL- ATİLLA TAŞ VE MURAT AKSOY'UN TAHLİYE GEREKÇESİ...

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ'nün medya yapılanması davasında önceki gün tahliye olan Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliye gerekçeleri ortaya çıktı

26 Ekim 2017 18:36

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ\'nün medya yapılanması davasında önceki gün tahliye olan Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın\'ın tahliye gerekçeleri ortaya çıktı. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ara kararda, sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy\'un \"tutuklulukta geçirdiği süreler ve suç vasfının değişme ihtimali\"nin dikkate alındığı belirtildi. Her iki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan kararda, ayda iki kez karakola giderek imza atmaları şartı getirildi. 
Öğretmen Davut Aydın hakkında ise atılı eylemleri gerçekleştirdiği ve tutuklama sebeplerinde bir değişiklik bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, \"Dosyaya yansıyan raporlar ve mahkemece görülen fiziksel sağlık durumu itibariyle bazı hastalıklara sahip olduğu, kilosunun 42 olduğu, mevcut durumu itibariyle tutukluluk halinin devamının sağlığı açısından telafisi mümkün olmayan zarar ve sonuçlar doğurma ihtimali bulunduğu hususunda mahkemece kanaat oluşması nedeniyle tahliyesine karar verildiği\" ifadesine yer verildi. 
Kararda diğer tutuklu sanıklar için ise, \"Dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından teşebbüs edilen kanlı darbe girişimi nedeniyle işin arzettiği önem ve isnat olunan suç sebebiyle verilmesi beklenen cezanın miktarı nazara alınarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına...\" denildi. 
Kararda, daha önce duruşmalara çağrılan ancak gelmeyen 3 tanığın ise zorla getirilmesine karar verildiği belirtildi.  

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