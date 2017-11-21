DHA İSTANBUL- ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN (2)

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Bakırköy\'de atık kağıt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi\'ndeki bir işhanının arka kısmında bulunan depoda meydana geldi. Atık kağıtların toplandığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangını itfaiye ekipleri, güçlükle kontrol altına aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında, depoda çalışan işçiler de işyerinin önünde durarak yangını endişeli bakışlarla izledi. Görgü tanıkları, yangının sigara izmariti nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yükselen yoğun dumanlar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

-Çevredeki kağıt toplamamaya yarayan el arabaları

-Depoda çalışanların yangını izlemesinden görüntü

-Genel görüntüler

