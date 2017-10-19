DHA İSTANBUL- ATATÜRK'ÜN VASİYETİ DAVASI... 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Atatürk\'ün manevi kızı Ülkü Adatepe\'nin oğullarının, Atatürk\'ün vasiyetinin yerine getirilmediği iddiasıyla İş Bankası ve CHP\'ye açtığı tazminat davasında davacı avukatları, İş Bankası\'ndan 1938 yılından bu yana Adatepe\'ye ödenen para tutarının sorulmasını talep etti. Avukatlar ayrıca, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu\'na da yazı yazılarak bu kurumlardan da, vasiyetnameden dolayı 1938\'den itibaren ödenen tutarların sorulmasını talep etti.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davada tarafları avukatları temsil etti.

DAVACI AVUKATLARI 1938\'DEN İTİBAREN TUTULAN KAYITLARI SORDU

Davacı Ahmet Kemal Doğançay\'ın avukatı Mete Can, İş Bankası\'na tekrar yazı yazılarak 1938\'den itibaren ödenen tutarların istenmesini talep ettiklerini söyledi. Davacı Ali Kemal Doğançay\'ın avukatı Osman Ersin de, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu\'na da yazı yazılarak bu kurumlardan da, vasiyetnameden dolayı 1938\'den itibaren ödenen tutarların sorulmasını talep etti.

DAVALI AVUKATI: HİÇBİR KURUM BU ŞEKİLDE KAYIT TUTMAZ

Davacı İş Bankası avukatları ise, \"Bankadan istenen kayıtların 1938 yılından itibaren gönderilmesi mümkün değil. Hiç bir kurum bu şekilde kayıt tutmaz. Yargılamanın uzamaması için bu karardan vazgeçilmesini istiyoruz\" dedi.

MAHKEME TALEPLERİ İNCELEMEYE ALDI

Mahkeme de, taleplerin incelemeye alınmasına ve uygun görülenler hakkında ilgili delillerin toplanması için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı Şubat 2018\'e erteledi.