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DHA İSTANBUL- ATAŞEHİR'DE PLAZADA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10

15 Ağustos 2018 14:57

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı
Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi\'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı.
Binanın dış cephesi alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının devam ettiği plazada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından alevli görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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