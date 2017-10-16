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DHA İSTANBUL- ABD KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ EŞİ VE KIZI ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N

16 Ekim 2017 23:34

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C\'nin savcılığa sevk edilen eşi S.C. ve kızı K.İ.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  
Tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 57 yaşındaki S.C. ve kızı K.İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcıları tarafından ifadesi alınan S.C\'nin yaşı itibariyle ve kızı K.İ.C\'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılık, FETÖ liderinin talimatıyla Bank Asya\'ya para yatıran anne S.C.\'yi  ve kızı K.İ.C. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulması ve haftada bir ikametlerine en yakın karakola imza atmalarını talep etti. Mahkeme de savcılığın bu talebi yönünde karar verdi.  

KONSOLOSLUK ÇALIŞANI HENÜZ İFADE VERMEDİ
Öte yandan daha önce savcılıkça ifadeye davet edilen ABD İstanbul Başkonsololuğu çalışanı N.M.C\'nin de ifadesini henüz vermediği ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi. 

METİN TOPUZ\'UN BEYANLARI DOĞRULTUSUNDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
17/25 Aralık yargısal darbe girişimini gerçekleştiren şüpheliler ve irtibatlarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, 4 Ekim\'de tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un beyanları doğrultusunda ABD İstanbul Başkonsololuğu çalışanı N.M.C\'nin eşi S.C. ve kızı K.İ.C. FETÖ örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu iddiasıyla Amasya\'da gözaltına alınarak İstanbul\'a getirilmişti. Konsolosluk çalışanı N.M.C. ise ifadesi için davet edilmişti. 
 

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