DHA İSTANBUL- 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI





Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Başkalarının adına aldıkları telefon hatlarına şifreli mesajlaşma programı ByLock\'u yükleyerek örgüt içi haberleşmede kullandıkları tespit edilen şüpheliler FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir FETÖ soruşturması kapsamında, 16 kişinin başka kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak aldıkları telefon hatlarına örgütün kullandığı şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\'u yükleyerek mesajlaştıklarını tespit etti. Polis ekipleri İstanbul, Konya, Antalya ve Gaziantep\'te düzenlediği operasyonda 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, henüz yakalanamayan 4 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Gözaltına alınan 12 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



