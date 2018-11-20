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DHA İSTANBUL- 3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 53 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

20 Kasım 2018 12:35

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 2 farklı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından  İstanbul, Tekirdağ ve İzmir\'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı.
Diğer kişileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.

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