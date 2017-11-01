DHA İSTANBUL- 17 İLDE FETÖ OPERASYONU: 45 KİŞİ GÖZALTINDA 

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik sabah saatlerinde 17 ilde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi ve çalışanı kişilere yönelik operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 112 kişiden 45\'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yazar Nuh Gönültaş, yazar Mehmet Gündem, gazeteci Behram Kılıç gibi isimlerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 67 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

