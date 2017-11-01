T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- 17 İLDE FETÖ OPERASYONU: 45 KİŞİ GÖZALTINDA 

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sabah saatlerinde 17 ilde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi ve çalışanı kişilere yönelik operasyon yapıldı

01 Kasım 2017 21:47

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik sabah saatlerinde 17 ilde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi ve çalışanı kişilere yönelik operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 112 kişiden 45\'i yakalanarak gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan şüpheliler arasında yazar Nuh Gönültaş, yazar Mehmet Gündem, gazeteci Behram Kılıç gibi isimlerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 67 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIMali Suçlarla MücadeleMüdürlüğüFETÖPDYGazetecilerYazarlar VakfıHakkındaNuh GönültaşMehmet GündemBehram KılıçGözaltınaVatan Caddesi Mali Suçlarla Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24