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DHA İSTANBUL 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NDE BULUNAN ŞÜPHELİ ÇANTA POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ; KÖPRÜ 20 DAKİKA ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI (2)

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

30 Kasım 2017 02:02

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul
15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Uzman ekiplerin kontrol ettiği çantadan herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Çantanın alınmasıyla köprü 20 dakikanın ardından açıldı.
Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakası\'ndan Anadolu istikametinde seyir halindeki bir sürücü, saat 22.04 sıralarında köprü üzerinde, orta şeritte, bir çanta görüp polise bildirdi. Köprü Koruma polisleri, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Ardından şüpheli çantanın bulunduğu alan şerit çekilerek güvenlik altına alındı. Köprünün kapatılması nedeniyle, köprü girişlerinde, her iki yönde trafik durdu. Çağrılan bomba imha uzmanlarının kontrol ettiği çantadan herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. Çantanın alınmasıyla 20 dakikanın ardından köprü açıldı. Köprünün açılmasının ardından da trafik normale döndü. 
Öte yanda, araçlarından inen bazı kişilerin gelişmeleri, cep telefonu kameralarına kaydettikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Köprüden görüntüler
-Duran trafik
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alması
-Bomba imha uzmanları
-Metrobüs araçlar

 

 

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