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DHA İSTANBUL - ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

  Ezgi ÇAPA - Özgür EREN, İstanbulDHA Hasdal Kemerburgaz yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2  yaralandı

28 Ağustos 2017 16:41

 

Ezgi ÇAPA - Özgür EREN, İstanbulDHA
Hasdal Kemerburgaz yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2  yaralandı. Kaza nedeniyle söz konusu güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının anlattığına göre Mehmet Güler, kullandığı kamyonetiyle Kıyı Emniyetin Hasdal Yerleşkesi önündeki trafik ışıklarında sola dönmeye çalışırken  Ferhat Sezer  yönetimindeki 51 HK 223 araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen Fahri Uslu yönetimindeki hafriyat kamyonu da  önce hafif ticari araca, ardından da yol kenarındaki tabelalara çarparak durdu. Zincirleme kazada  hafif ticari araçta yolcu koltuğunda oturan Talha Demirci yaralandı,  hafriyat  kamyonunun sürücüsü de bulunduğu yerde sıkıştı. 
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye  ekipleri  sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin  ambulansta yapıldığı yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle  üç şeritli yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Kemerburgaz Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat sonra kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı ardından  trafik normale döndü..Görgü tanığı Samet Eşkioğlu \'Kamyonun buradan dönüş yapmasıyla oluştu. Kamyon U dönüşü yapıyorken kapalı kasa araca çarptı. Kamyon da arabalara çarparak daha büyük bir şey oluşmaması için kendini sağa atmayı düşündü herhalde. Kamyonu kullanan kişi araçta sıkışınca çıkartılmasına yardımcı olduk\' diye konuştu.


Görüntü Dökümü
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-Ambulans
-Ambulansın gidişi
-Kaza yapan araçlardan genel ve yakın detaylar 
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Araçlarında kaldırılması
-kaza nedeniyle oluşan trafikten görüntü
Samet Eşkioğlu ile röportaj 

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