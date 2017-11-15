DHA İSTANBUL - ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN BOTTAN BÖYLE KURTARILDILAR

İSTANBUL DHA

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtilen lastik bottaki iki kişinin, yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu ile sürüklenen lastik botun yanına hızla giden ekipler, adları açıklanmayan iki kişiyi kurtararak Yenikapı İDO İskelesi\'ne çıkardı. Kurtarılan iki kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil güvenlik ekiplerinin harekete geçmesi

-Lastik bottaki iki kişinin kurtarılması

