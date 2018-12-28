T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLERİN YARGILANDIĞI DAVADA MÜTALAA (1)

Özden ATİK / İstanbul, DHA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4

28 Aralık 2018 16:03

Özden ATİK / İstanbul, DHA - FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan\'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, Yunanistan\'a firar eden 8 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHAFETÖTemmuzKara Havacılık Alay KomutanlığıYunanistanMütalaadaSavcı Yunanistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24