DHA İSTANBUL - YÖNETMEN CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan figüran Osman A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu ortaya çıkan figüran Osman A., Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Şile Adliyesi\'ne sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan Osman A., tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından Osman A. \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Şüphelinin adliyeye getirilmesi