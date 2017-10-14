DHA İSTANBUL - YOLCUSU BAYILDIĞI İÇİN GERİ DÖNEN UÇAK 7 SAAT 22 DAKİKA SONRA İNEBİLDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları\'nın(THY) İstanbul-Montreal seferini yapan uçağı, bir yolcunun rahatsızlanarak bayılması nedeniyle 7 saat 22 dakika havada tur atıp iniş için uygun yakıt ağırlığına geldikten sonra İstanbul Atatürk Havalimanı\'na indi.

THY\'nin İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Kanada\'nın Montreal kentine gitmek üzere 253 yolcusunu alarak saat 15.33\'te havalanan Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçak, kalkışından kısa bir süre sonra 16 yaşındaki genç kadın yolcu bayıldı. Uçağın Kaptan pilot durumu Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirerek iniş izni aldı.

Yakıt boşaltma sistemi bulunmayan uçak İniş için uygun iniş ağırlığına ulaşmak için, 7 saat 22 dakika havada tur attıktan sonra yakıtını tüketti. Uygun iniş ağırlığına ulaşan uçak saat 22. 55\'te İstanbul Atatürk Havalimanı\'na sorunsuz şekilde indi.

Uçağın altında bekleyen ambulansa alınan hasta yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolculardan bazılarının otel hizmetinden yararlandırılacağı bir kısmının ise tahsis edilecek yeni uçakla saat 01.00\'da Montreal\'e gideceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın iniş için alçalması

-Uçağın inişi

-yolcuların uçaktan çıkışları

