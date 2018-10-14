T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (YENİDEN) POLİSTEN "KAÇAK TÜTÜN" OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı  operasyonda 455 bin TL değerinde 2

14 Ekim 2018 13:59

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı  operasyonda 455 bin TL değerinde 2.525 kg kaçak nargile tütünü ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  tütün mamülü kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 5 -10 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih ve Şişli\'de işyerlerine operasyon düzenledi. Polis, operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2.525 kg kaçak nargile tütünü ele geçirdi, 2 şüpheli de gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında \"Kaçakçılık Kanununa Muhalefet\" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Ele geçirilen tütünden görüntü
-Depodan görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Serpil KIRKESERKameraDHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüTLEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleEkimFatihPolisKanununa Muhalefet"Dökümü Ele
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24