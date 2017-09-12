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DHA İSTANBUL - YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİ DEMİREL'İN DAMADI TUTUKLANDI...

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA  Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil'i yaraladığı iddia edilen Cemil Yavuz Karanfil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

12 Eylül 2017 19:10

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA 
Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil\'i yaraladığı iddia edilen Cemil Yavuz Karanfil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

SAVUNMA YAPMAK İÇİN SÜRE İSTEDİ
İzmir\'de yakalanan firari  Cemil Yavuz Karanfil, bu sabah Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na getirildi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan Cemil Yavuz Karanfil daha sonra ifade vereceğini söyleyerek, süre istedi.   

TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti de Cemil Yavuz Karanfil\'in tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Karanfil, cezaevine gönderildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ
Karanfil, 29 Mayıs\'da tartıştığı kayınpederi Kadir Demirel\'i öldürdü, eşi Esma Karanfil\'i de yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemil Yavuz Karanfil hakkında “Tasaralayarak  öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek\" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olayın ardından firar eden Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir\'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.   

Görüntü Dökümü:
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 (Cep telefonu görüntüsü)
-Karanfil\'den görüntü
-Genel ve detaylar
 

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