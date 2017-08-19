DHA İSTANBUL -  YANAN İŞ YERİNDE ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Haber: Enver Alas, İstanbul / DHA

Zeytinburnu\'nda bir işyerinde çıkan yangında ölen kişinin Suriyeli Ahmet Al Kasmo (36) olduğu belirlendi. Yaralanan 10 kişinin arasında Suriyelilerin de bulunduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.