DHA İSTANBUL - YANAN İŞ YERİNDE ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Haber: Enver Alas, İstanbul / DHA
Zeytinburnu'nda bir işyerinde çıkan yangında ölen kişinin Suriyeli Ahmet Al Kasmo (36) olduğu belirlendi
19 Ağustos 2017 21:39
Haber: Enver Alas, İstanbul / DHA
Zeytinburnu\'nda bir işyerinde çıkan yangında ölen kişinin Suriyeli Ahmet Al Kasmo (36) olduğu belirlendi. Yaralanan 10 kişinin arasında Suriyelilerin de bulunduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.
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