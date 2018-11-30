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DHA İSTANBUL - YALOVA MERKEZLİ DEPREM, İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE DE HİSSEDİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi

30 Kasım 2018 10:13

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - Yalova\'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

Yalova\'nın Çınarcık ilçesinde sabah saat 05.36\'da Richter ölçeğine 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Yalova ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar, yataklarından uyanarak sokağa fırladı. Bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini dile getirirken, bazı kişiler de depremi hissetmediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Taksim\'den canlı yayın (genel ve detaylar)
-Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi\'nden görüntüler
-Maltepe\'den görüntüler ve röp.
-Mecidiyeköy\'den görüntüler ve röportajlar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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