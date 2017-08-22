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DHA İSTANBUL -  YAĞMUR KISA SÜRELİ GECİKMELERE NEDEN OLDU

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur hava trafiğini de etkiledi

22 Ağustos 2017 17:01

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL DHA
İstanbul\'da yağmur hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak isteyen uçaklar elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus)  nedeniyle havada tur attı.  CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlardan kaçınan  pilotlar, Atatürk Havalimanı\'na iniş için yaklaşma yapamadı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafenin de artmasıyla  kısa süreli gecikmeler yaşandı. Uçakların özellikle Marmara Denizi üzerinde tur attığı gözlendi.Yağmurda kalkış yapan uçaklarda ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın motor kuvvetiyle pistte bulunan su birikintilerinin havalanması kameralara yansıdı. Apronda bulunan personelde yağmurluklarını giyerek ıslanmamaya çalıştı. 

Görüntü Dökümü:
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-Atatürk havalimanı apronu ve yağış esnasında çalışan personel ve uçaklar
-Uçakların iniş ve kalkışı
-Kalkış esnasında havalanan su kütleleri
-Uçakların kalkışı ve bulutlar
 

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