DHA İSTANBUL -  VATAN ŞAŞMAZ'IN EŞİ CAMİYE GELDİ

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul (DHA)

Vatan Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii\'nde cenaze töreni düzenlenecek. Gasilhaneden alınan Vatan Şaşmaz\'ın cenazesi camiye getirildi. Vatan Şaşmaz\'ın 5 aylık hamile olduğu belirtilen eşi Yasemin Şaşmaz da camiye geldi. Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz\'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.



Görüntü Dökümü:

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- Yasemin Şaşmaz\'ın görüntüsü

- Safiye Şaşmaz ile Yasemin Şaşmaz\'ın el ele tutuşması

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