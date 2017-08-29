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DHA İSTANBUL -  VATAN ŞAŞMAZ'IN EŞİ CAMİYE GELDİ

  Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul (DHA) Vatan Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek

29 Ağustos 2017 15:35

 

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul (DHA)
Vatan Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii\'nde cenaze töreni düzenlenecek. Gasilhaneden alınan Vatan Şaşmaz\'ın cenazesi camiye getirildi.  Vatan Şaşmaz\'ın 5 aylık hamile olduğu belirtilen eşi Yasemin Şaşmaz da camiye geldi.  Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz\'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.


Görüntü Dökümü:
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- Yasemin Şaşmaz\'ın görüntüsü
- Safiye Şaşmaz ile Yasemin Şaşmaz\'ın el ele tutuşması
- Detaylar
 

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