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DHA İSTANBUL - VATAN ŞAŞMAZ'IN 4 GÜN ÖNCE AÇIKLADIĞI "YAPMAYI ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY" 

"Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu 100-150 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi

28 Ağustos 2017 18:35

\"Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu 100-150 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi. Ben bunu yapmayı çok isterdim geleceği merak ettiğim için.\"

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz 24 Ağustos\'ta bir youtube kanalında röportaj gerçekleştirdi. 
Şaşmaz kendi evinde gerçekleşen röportajda \"49 yaşındaki kanser hastası Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu 100-150 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi. Ben bunu yapmayı çok isterdim geleceği merak ettiğim için. Ama o 100-150 senen sen neredesin? Arafta mısın, öldün mü, hayatta mısın? Ruhun nerede? Ruh çıkmış oluyor, tekrar nasıl gelecek içeri? 100 sene neredesin acaba ne oluyor?\" dedi.

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- Şaşmaz\'ın açıklamaları
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