T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - ÜST GEÇİDİ KULLANMADI, OTOMOBİL ÇARPTI...

DHA İSTANBUL - ÜST GEÇİDİ KULLANMADI, OTOMOBİL ÇARPTI

10 Eylül 2017 13:32

DHA İSTANBUL - ÜST GEÇİDİ KULLANMADI, OTOMOBİL ÇARPTI...

* Ayağı kırılan yaya hastaneye kaldırıldı. 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / Ali Kerem BENGİ, İstanbul DHA
D-100 karayolundan Çağlayan metrobüs durağına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı kırılan yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza, D-100 karayolu Çağlayan metrobüs durağı karşısında saat 08.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolundan yolun karşısındaki Çağlayan metrobüs durağına geçmek isteyen Mesut Aslan\'a, Yaşar Dokumacı\'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin dibine savrulan Mesut Aslan\'ı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ayağı kırılan yaya, acılar içinde ambulansı bekledi. Ambulansın gelmesiyle yaralı  Mesut Aslan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

\"100 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİTTEN GEÖMEDİ.HAYATININ HATASINI YAPTI\"
Yaralıya yardımcı olan Namık Metin \"100 metre ileride üst geçit var. Üst geçitten geçmedi.Ben metrobüsteydim. Kazayı görünce hemen indim.Biz de kendimizi tehlikeye atarak yardımcı olduk. Vuran otomobil de durdu. Buradan D-100 karayolundan geçerek metrobüs durağına geçmeye çalıştı. Bence hayatının hatasını yaptı\" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-D100 karayolundan görüntü
-Yerde yatan yaralı
-Ambulansın gelmesi
-Yaralının sedye ile ambulansa alınması
-Kaza yapan otomobil
-Trafik polislerinin rapor tutması
-100 metre ilerideki üst geçitten detay
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAGEÇİDİ KULLANMADI OTOMOBİLAyağıHasan YILDIRIMAli Kerem BENGİDHA D100Okmeydanı EğitimAraştırma HastanesiKaza D100EdinilenD100Mesut Aslan Yaşar DokumacıMesut AslanAmbulansınAslan Okmeydanı EğitimMETRE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24