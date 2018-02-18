DHA İSTANBUL - ÜNLÜ FOTOĞRAF SANATÇISI, GAZETECİ ERGUN ÇAĞATAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Haber- Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Vefat eden ünlü gazeteci ve usta fotoğraf sanatçısı Ergun Çağatay (81) son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii\'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Ergun Çağatay\'ın eşi Kari Çağatay, çocukları Erol Çağatay ve Yasemin Oytaç ile damadı Engin Oytaç, gelini Magelen Çağatay\'ın yanı sıra Fotoğrafçı ve Gazeteci Coşkun Aral ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle vaktı kılınan cenaze namazının ardından Ergun Çağatay\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşınarak cenaze arabasına konuldu. Çağatay\'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

COŞKUN ARAL: KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Fotoğrafçı ve gazeteci Coşkun Aral, Ergun Çağatay\'ın ustalarından biri olduğunu belirterek, \"Kendisinden çok şey öğrendim. 17-18 yaşlarında foto muhabirliğine başladığım zaman bir işte tanışmıştık. Bir süre asistanlığını yaptım. Ergun Çağatay, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele uzanan foto muhabirliğinin yüz aklarından birisiydi. Çok güzel işler yapmıştı, yeni projeleri vardı. Projelerini tamamlayamadan bizi tert etti\" dedi. Marmara Üniversitesi Hastanesi´nde geçtiğimiz hafta açık kalp ameliyatı olan 81 yaşındaki Ergun Çağatay, önceki gün aynı hastanede hayatını kaybetmişti.



Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

-Eşi Kari Çağatay (Kahve mont beyaz bereli, gözlüklü)

-Oğlu Erol Çağatay (Kahverengi mont sakallı)

-Kızı Yasemin Oytaç (03\'12\" anne-kız)

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Fotoğrafçı ve Gazeteci Coşkun Aral röp.

-Cenaze namazı

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detaylar

