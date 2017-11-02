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DHA İSTANBUL - ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİYE TECAVÜZLE SUÇLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Sarıyer'de, Kırgız uyruklu bir üniversite öğrencisine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen Fatih Y

02 Kasım 2017 20:38

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Sarıyer\'de, Kırgız uyruklu bir üniversite öğrencisine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen Fatih Y. tutuklandı. 
Sarıyer, Maslak\'ta üniversite öğrencisi E.A\'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Fatih Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilen Fatih Y., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 5.Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan Fatih Y., \"Nitelikli cinsel saldırı\" ve \"Gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma\" suçlarından mevcut delil durumu, müştekinin beyanı, şüphelinin ikrarı ve adli raporlar dikkate alınarak tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi 22 yaşındaki E.A., 26 Ağustos\'ta Maslak\'ta bir üst geçidin altından geçerken bir kişi tarafından tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 

Görüntü Dökümü:
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- Kapkaç anı
- Şüphelinin emniyetten çıkışı
-Şüphelinin emniyetten çıkışı

02.11.2017 - 15.27 Haber Kodu : 171102133
02.11.2017 - 13.36 Haber Kodu : 171102089

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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