DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE ÜST GEÇİT ALTINDA ÖLÜ BULUNDU



Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE TEM Otoyolu üst geçit altında 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Herhangi bir darp yada yara izi rastlanmayan ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında adli tıp kurumuna gönderildi.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Çamlıca gişeler yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı..

Yapılan incelemede ceset üzerinde herhangi bir kimlik çıkmadı. 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adlı Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TEM otoyundan görüntü

-Cesedin üzerinin örtülmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp