DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE HIRSIZLAR İLE POLİS ÇATIŞTI: 1 POLİS YARALI

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ /İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bir markete kar maskeli ve silahlı üç kişi, soygun gerçekleştirdi. Markette bulunan ve istirahati olan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı. polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular kaçtı.

Olay saat 19.30 sıralarında Site Mahallesi Cevahir Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, markete gelerek görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para sigara ve alkol şişlerini aldıktan sonra kaçmaya başladı. Bu sırada markette alışveriş yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Salih Aycan soyguncuları fark ederek durdurmak istedi. Karşılıklı çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Salih Aycan bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler



