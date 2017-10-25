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DHA İSTANBUL - UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Aksam saatlerinde İstanbul’da etkili olan yağmur hava ulaşımında olumsuz etkiyor

25 Ekim 2017 21:40

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Aksam saatlerinde İstanbul’da etkili olan yağmur hava ulaşımında olumsuz etkiyor. İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan CB bulutları(Cumulonimbus) nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar iniş için sıra beklerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. 

Görüntü Dökümü: 
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-Uçakların inişinden görüntüler
-Aprondan uçak görüntüleri
-Personelin yağmur altında uçaktan valizleri çıkartması
-Detay görüntüler 
25.10.2017 - 18.21 Haber Kodu : 171025203

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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