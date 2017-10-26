DHA İSTANBUL - TUSKON DAVASININ DÖRDÜNCÜ DURUŞMASI BİTTİ

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası davasının dördüncü duruşması yapıldı.

Savcı, Digitürk\'ün Samanyolu Yayın Grubu\'nu platformdan çıkarmasının hemen ardından Digitürk aboneliğini iptal eden tutuklu sanık Oğuz Kaan Gündüz\'e, \"Fanatik Beşiktaşlı olduğunu söylüyorsun, Beşiktaş\'ın şampiyon olduğu sene Digitürk aboneliğini iptal ediyorsun \" diye sordu. Gündüz bu soruyu, \"Hakeme, maça kızıyordum aboneliğimi iptal ediyordum\" sözleri ile yanıtladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ikinci duruşmasına 21\'i tutuklu 25 sanık katıldı. Davanın sabah yapılan oturumunda tutuklu işadamı Cahit Durmaz ile tutuklu sanık Salih Zeki Azak\'ın sorgusu yapıldı.

Öğleden sonraki oturumda ise tutuklu sanık Selahattin Altuntaş\'ın sorgusu ile yapıldı. İş potansiyelini genişletmek amacıyla TUSKON\'a üye olduğunu söyleyen Altuntaş, \"İsmin rızam dışında dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır\" dedi. ByLock kullanmadığını, Bank Asya\'da hesap açtığı dönem olan 2008 yılında bu yapının terör olarak anılmadığını söyleyen Altuntaş, herhangi bir çağrı üzerine bu bankaya para yatırmadığını savunarak, \"Bu hesabıma zaman zaman para yatırdım zaman zaman da para çektim\" dedi.

Sorgusu yapılan tutuklu işadamı Oğuz Kaan Gündüz, TUSKON bünyesindeki Atılım İşadamları Derneği\'ne ticari amaçla üye olduğunu belirterek, \"Bu derneğin yönetim kurul başkan yardımcılığına seçildiğimi poliste öğrendim. Darbe girişiminden 3 hafta önce derneğe gittiğimde soyadını bilmediğim Mustafa isimli biri bana bir kağıt imzalattı. Bunun yönetim kurulu üyeliği olduğunu o zaman anladım. Güvendiğim için bakmadan imzalamıştım. Bu görevlendirme bilgim ve iradem dışında yapıldı\" iddiasında bulundu.

Sanık Gündüz, Bank Asya\'daki hesap hareketliliğine ilişkin olarak da, \"Babam döneminde Bank Asya hesabımız açıldı. Babam vefat edince biz devam Fetullah Gülen\'in talimatıyla olmamıştır\" dedi. Gündüz, Samanyolu Yayın Grubu\'nun Digitürk\'ten çıkarıldıktan iki gün sonra Digitürk aboneliğini iptal etmesi ile ilgili olarak, \"Ben fanatik Beşiktaşlıyım. Futboldaki gelişmelere paralel olarak Digitürk\'e abone olup iptal ettiriyordum. Digitürk iptalim, Samanyolu Yayın Grubu ile ilgili değildir, tamamen futbolla ilgilidir\" diye yanıtladı.

FANATİK BEŞİKTAŞLI ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA DİGİTÜRK\'Ü İPTAL ETTİRMİŞ

Duruşma savcısı sanık Gündüz\'e, Digitürk\'ün Samanyolu Yayın Grubu\'nu 8 Ekim 2015 tarihinde yayından çıkardığını, kendisinin de iki gün sonra Digitürk üyeliğini iptal ettirdiğini hatırlatarak, \"Fanatik Beşiktaşlı olduğunu söylüyorsun. Beşiktaş\'ın şampiyon olduğu sene Digitürk aboneliğini iptal ediyorsun. İki gün önce Samanyolu\'nun Digitürk\'ten çıkarılmasıyla alakası yok yani\" diye sordu. Bunun üzerine Gündüz, \"Hakeme, maça kızıyordum aboneliğimi iptal ediyordum\" dedi.

Duruşmada savunmasını yapan Rüstem Karaoğlan, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Duruşma yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

